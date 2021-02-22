https://ria.ru/20210222/putin-1598568725.html
Путин назвал личную встречу в современных условиях редкостью
Путин назвал личную встречу в современных условиях редкостью
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что рад новой личной встрече, поскольку в нынешних условиях это... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T15:20
2021-02-22T15:20
2021-02-22T15:30
россия
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владимир путин
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СОЧИ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что рад новой личной встрече, поскольку в нынешних условиях это большая редкость."Очень рад нашей новой личной встрече. Это в современных условиях уже большая редкость", - сказал Путин, начиная встречу.Российский лидер отметил, что это также "значительная ценность".
https://ria.ru/20210222/pomosch-1598569873.html
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