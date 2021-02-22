https://ria.ru/20210222/putin-1598568725.html

Путин назвал личную встречу в современных условиях редкостью

Путин назвал личную встречу в современных условиях редкостью

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что рад новой личной встрече, поскольку в нынешних условиях это... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T15:20

2021-02-22T15:20

2021-02-22T15:30

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/16/1598569767_0:218:3248:2045_1920x0_80_0_0_a55b341f57f5d4365cb9158f1a0b7969.jpg

СОЧИ, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с лидером Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что рад новой личной встрече, поскольку в нынешних условиях это большая редкость."Очень рад нашей новой личной встрече. Это в современных условиях уже большая редкость", - сказал Путин, начиная встречу.Российский лидер отметил, что это также "значительная ценность".

https://ria.ru/20210222/pomosch-1598569873.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, общество