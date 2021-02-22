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В Пензенской области загорелся санаторий
В Пензенской области загорелся санаторий
Санаторий горел в понедельник в Кузнецком районе Пензенской области, из здания эвакуировали персонал и проживающих, никто не пострадал, сообщила начальник... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T19:30
2021-02-22T19:30
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пензенская область
кузнецкий район
происшествия
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САРАТОВ, 22 фев - РИА Новости. Санаторий горел в понедельник в Кузнецком районе Пензенской области, из здания эвакуировали персонал и проживающих, никто не пострадал, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Анна Шупилова."В 16.26 мск поступило сообщение о пожаре в санатории "Надежда" в Кузнецком районе. Отдыхающие и персонал санатория успешно эвакуировались, пострадавших нет. В 17.05 пожар ликвидирован", - сказала Шупилова.Она уточнила, что выгорела одна комната на площади 45 квадратных метров. Причина возгорания выясняется.
https://ria.ru/20201224/sanaitoriy-1590781236.html
пензенская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пензенская область, кузнецкий район, происшествия

В Пензенской области загорелся санаторий

19:30 22.02.2021
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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САРАТОВ, 22 фев - РИА Новости. Санаторий горел в понедельник в Кузнецком районе Пензенской области, из здания эвакуировали персонал и проживающих, никто не пострадал, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Анна Шупилова.
"В 16.26 мск поступило сообщение о пожаре в санатории "Надежда" в Кузнецком районе. Отдыхающие и персонал санатория успешно эвакуировались, пострадавших нет. В 17.05 пожар ликвидирован", - сказала Шупилова.
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Она уточнила, что выгорела одна комната на площади 45 квадратных метров. Причина возгорания выясняется.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пензенская областьКузнецкий районПроисшествия
 
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