https://ria.ru/20210222/pozhar-1598603458.html

В Пензенской области загорелся санаторий

В Пензенской области загорелся санаторий

Санаторий горел в понедельник в Кузнецком районе Пензенской области, из здания эвакуировали персонал и проживающих, никто не пострадал, сообщила начальник... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T19:30

2021-02-22T19:30

2021-02-22T19:30

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пензенская область

кузнецкий район

происшествия

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САРАТОВ, 22 фев - РИА Новости. Санаторий горел в понедельник в Кузнецком районе Пензенской области, из здания эвакуировали персонал и проживающих, никто не пострадал, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МЧС Анна Шупилова."В 16.26 мск поступило сообщение о пожаре в санатории "Надежда" в Кузнецком районе. Отдыхающие и персонал санатория успешно эвакуировались, пострадавших нет. В 17.05 пожар ликвидирован", - сказала Шупилова.Она уточнила, что выгорела одна комната на площади 45 квадратных метров. Причина возгорания выясняется.

https://ria.ru/20201224/sanaitoriy-1590781236.html

пензенская область

кузнецкий район

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пензенская область, кузнецкий район, происшествия