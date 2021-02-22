https://ria.ru/20210222/pogoda-1598532362.html

В Москве в понедельник ожидаются высокое атмосферное давление и снег

В Москве в понедельник ожидаются высокое атмосферное давление и снег

Облачная погода с небольшими осадками в виде снега и очень высокое атмосферное давление ожидаются в понедельник в Москве, температура воздуха в столице... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T09:22

2021-02-22T09:22

2021-02-22T09:22

александр синенков

погода

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597896612_0:195:3041:1906_1920x0_80_0_0_79845d4965edbb878d92c20fffe220d6.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками в виде снега и очень высокое атмосферное давление ожидаются в понедельник в Москве, температура воздуха в столице опустится до минус 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков."Погода будет облачная с прояснениями, местами пройдет кратковременный снег. Температура воздуха в столице минус 10 - минус 12 градусов, в Подмосковье до минус 14", - сказал он.Синоптик добавил, что ветер будет дуть юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление высокое - 760 миллиметров ртутного столба, что выше нормы почти на 20 единиц.

https://ria.ru/20210221/morozy-1598459525.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество