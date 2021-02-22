https://ria.ru/20210222/pogoda-1598532362.html
В Москве в понедельник ожидаются высокое атмосферное давление и снег
В Москве в понедельник ожидаются высокое атмосферное давление и снег
Облачная погода с небольшими осадками в виде снега и очень высокое атмосферное давление ожидаются в понедельник в Москве, температура воздуха в столице... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T09:22
2021-02-22T09:22
2021-02-22T09:22
александр синенков
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками в виде снега и очень высокое атмосферное давление ожидаются в понедельник в Москве, температура воздуха в столице опустится до минус 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Александр Синенков."Погода будет облачная с прояснениями, местами пройдет кратковременный снег. Температура воздуха в столице минус 10 - минус 12 градусов, в Подмосковье до минус 14", - сказал он.Синоптик добавил, что ветер будет дуть юго-восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление высокое - 760 миллиметров ртутного столба, что выше нормы почти на 20 единиц.
https://ria.ru/20210221/morozy-1598459525.html
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александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество