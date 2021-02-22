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Лукашенко поблагодарил Россию за помощь экономике Белоруссии
Лукашенко поблагодарил Россию за помощь экономике Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за помощь экономике республики, заявив, что "деньги на ветер не выброшены". РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T17:12
2021-02-22T17:12
россия
здоровье - общество
александр лукашенко
владимир путин
москва
белоруссия
экономика
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СОЧИ, 22 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за помощь экономике республики, заявив, что "деньги на ветер не выброшены"."Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер, мы вкладываем в производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих, и этот объем все время растет. Если мы реализуем проекты, которые мы утвердили, то импорт из Российской Федерации значительно увеличится", — отметил глава республики во время встречи с российским лидером в Сочи.По его словам, из порядка 70 миллиардов долларов валового внутреннего продукта Белоруссии минимум половина в торговом обороте "завязана" на Москве. Путин, в свою очередь, отметил, что Россия остается самым крупным торговым партнером для соседней республики.Президенты также обсудили вакцины от коронавируса. Лукашенко анонсировал разработку белорусского препарата на российских технологиях. "Самая эффективная вакцина — это российская. Это признано во всем мире, как бы там кто-то ни троллил ее. Это самая эффективная вакцина", — сказал президент республики.Он подчеркнул, что без поддержки России властям было бы трудно организовать вакцинацию. Путин напомнил, что новые партии "Спутника V" поставят в Белоруссию в феврале и марте.
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"Вы это сделали" – Лукашенко поблагодарил Путина за поставки вакцины от коронавируса
"Вы это сделали" – Лукашенко поблагодарил Путина за поставки вакцины от коронавируса
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россия, здоровье - общество, александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, экономика

Лукашенко поблагодарил Россию за помощь экономике Белоруссии

17:12 22.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СОЧИ, 22 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за помощь экономике республики, заявив, что "деньги на ветер не выброшены".
"Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер, мы вкладываем в производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих, и этот объем все время растет. Если мы реализуем проекты, которые мы утвердили, то импорт из Российской Федерации значительно увеличится", — отметил глава республики во время встречи с российским лидером в Сочи.
По его словам, из порядка 70 миллиардов долларов валового внутреннего продукта Белоруссии минимум половина в торговом обороте "завязана" на Москве. Путин, в свою очередь, отметил, что Россия остается самым крупным торговым партнером для соседней республики.
Президенты также обсудили вакцины от коронавируса. Лукашенко анонсировал разработку белорусского препарата на российских технологиях. "Самая эффективная вакцина — это российская. Это признано во всем мире, как бы там кто-то ни троллил ее. Это самая эффективная вакцина", — сказал президент республики.
Он подчеркнул, что без поддержки России властям было бы трудно организовать вакцинацию. Путин напомнил, что новые партии "Спутника V" поставят в Белоруссию в феврале и марте.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
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