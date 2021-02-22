https://ria.ru/20210222/peregovory-1598538973.html

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Прямая трансляция

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Прямая трансляция

В Сочи проходят переговоры Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T15:18

2021-02-22T15:18

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россия

александр лукашенко

владимир путин

сочи

белоруссия

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В Сочи проходят переговоры Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Глава республики прибыл в Россию накануне. По информации его пресс-службы, лидеры обсудят совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности.

россия

сочи

белоруссия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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