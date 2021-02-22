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Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Прямая трансляция
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Прямая трансляция
В Сочи проходят переговоры Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T15:18
2021-02-22T15:18
2021-02-22T15:21
россия
александр лукашенко
владимир путин
сочи
белоруссия
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В Сочи проходят переговоры Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Глава республики прибыл в Россию накануне. По информации его пресс-службы, лидеры обсудят совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности.
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LIVE: Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко
LIVE: Переговоры Владимира Путина с Александром Лукашенко
2021-02-22T15:18
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PT11M58S
РИА Новости
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