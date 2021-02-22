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https://ria.ru/20210222/okhotnik-1598525380.html
Летчик-испытатель рассказал о возможностях беспилотника "Охотник"
Летчик-испытатель рассказал о возможностях беспилотника "Охотник"
Российский тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" способен поражать цели по команде с борта истребителя Су-57. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T02:57
2021-02-22T02:57
россия
су-57
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
окб сухого
юрий слюсарь
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российский тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" способен поражать цели по команде с борта истребителя Су-57. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил летчик-испытатель Евгений Фролов.По его словам, Су-57 сам определяет, кому какую цель назначить, после чего "Охотник" наносит удар. Летчику не нужно говорить что-либо для того, чтобы отдать команду беспилотнику.В ближайшем будущем, отметил Фролов, "Охотник" будет управляться автоматизированной системой без ручного управления.В настоящее время место наземного оператора "Охотника" оборудовано ручками управления как в пилотируемом истребителе, клавиатурой и несколькими жидкокристаллическими многофункциональными экранами, выводящими различную информацию с бортовых систем и камер аппарата.Семнадцать ударовС сюжете, который вышел на телеканале "Россия 1", также сообщается, что один из российских средневысотных ударных беспилотников большой продолжительности полета "Орион" совершил в Сирии 38 вылетов, в том числе 17 с нанесением ударов по объектам террористов.Телеканал показал применявшийся в Сирии "Орион" в пустынном камуфляже. На его борту по традиции военной авиации нанесены звезды, демонстрирующие количество совершенных боевых вылетов. Каждая звезда дополнительно содержит букву "Р", "Б" или "П", где "Р" означает разведывательный полет, "Б" — вылет с нанесением ударов по наземным целям и "П" — полет, предположительно, на поиск или подсветку целей.В рамках сюжета показано уничтожение нескольких объектов террористов, в том числе удар по складу боеприпасов боевиков в ночных условиях, когда "Орион" осуществляет поиск цели с помощью тепловизионного канала своей оптико-локационной системы.Лига стран с собственными беспилотникамиРоссия вернулась в высшую лигу стран, обладающих собственными системами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), качественный шаг вперед - использование в армии РФ ударных БПЛА, заявил ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.По его словам, начало использования в Вооруженных силах России ударных беспилотников "представляет собой качественный шаг вперед в развитии обладаемого российскими Вооруженными силами флота беспилотников и расширении его функционала".Эксперт указал, что выполненный за последнее десятилетие объем работ по теме БПЛА, сформированные конструкторские коллективы и созданный научно-технический задел позволят реализовывать перспективные проекты в более сжатые сроки. "А новые проекты должны инициироваться уже сегодня, чтобы вновь не оказаться в положении догоняющих", - резюмировал Федутинов."Охотник" и "Орион"Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. По открытым данным, он имеет длину 14 метров, размах крыла 19 метров, взлетную массу 20 тонн. Максимальная скорость "Охотника" достигает тысячи километров в час. Беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность."Охотник", как утверждается, способен в автономном режиме поражать наземные стационарные и ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами, в том числе и при получении внешнего целеуказания в воздухе. Как рассказал в августе 2020 года глава ОАК Юрий Слюсарь, корпорация планирует начать серийные поставки "Охотников" в Воздушно-космические силы с 2024-го.Разработка беспилотника "Орион" началась в 2011 году по заказу военного ведомства. "Орион", созданный в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец", относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса - 1100 килограммов, боевая нагрузка – до 250 килограммов. "Орион" способен применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210116/okhotnik-1593345273.html
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https://ria.ru/20201223/drony-misheni-1590498051.html
https://ria.ru/20210105/vooruzheniya-1591565765.html
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россия, су-57, объединенная авиастроительная корпорация (оак), окб сухого, юрий слюсарь

Летчик-испытатель рассказал о возможностях беспилотника "Охотник"

02:57 22.02.2021
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНовейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57
Новейший ударный беспилотник Охотник совершил первый совместный полет с Су-57 - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российский тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" способен поражать цели по команде с борта истребителя Су-57. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил летчик-испытатель Евгений Фролов.
По его словам, Су-57 сам определяет, кому какую цель назначить, после чего "Охотник" наносит удар. Летчику не нужно говорить что-либо для того, чтобы отдать команду беспилотнику.
В ближайшем будущем, отметил Фролов, "Охотник" будет управляться автоматизированной системой без ручного управления.
В настоящее время место наземного оператора "Охотника" оборудовано ручками управления как в пилотируемом истребителе, клавиатурой и несколькими жидкокристаллическими многофункциональными экранами, выводящими различную информацию с бортовых систем и камер аппарата.
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Семнадцать ударов

С сюжете, который вышел на телеканале "Россия 1", также сообщается, что один из российских средневысотных ударных беспилотников большой продолжительности полета "Орион" совершил в Сирии 38 вылетов, в том числе 17 с нанесением ударов по объектам террористов.
Телеканал показал применявшийся в Сирии "Орион" в пустынном камуфляже. На его борту по традиции военной авиации нанесены звезды, демонстрирующие количество совершенных боевых вылетов. Каждая звезда дополнительно содержит букву "Р", "Б" или "П", где "Р" означает разведывательный полет, "Б" — вылет с нанесением ударов по наземным целям и "П" — полет, предположительно, на поиск или подсветку целей.
В рамках сюжета показано уничтожение нескольких объектов террористов, в том числе удар по складу боеприпасов боевиков в ночных условиях, когда "Орион" осуществляет поиск цели с помощью тепловизионного канала своей оптико-локационной системы.
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Лига стран с собственными беспилотниками

Россия вернулась в высшую лигу стран, обладающих собственными системами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), качественный шаг вперед - использование в армии РФ ударных БПЛА, заявил ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.
По его словам, начало использования в Вооруженных силах России ударных беспилотников "представляет собой качественный шаг вперед в развитии обладаемого российскими Вооруженными силами флота беспилотников и расширении его функционала".
Эксперт указал, что выполненный за последнее десятилетие объем работ по теме БПЛА, сформированные конструкторские коллективы и созданный научно-технический задел позволят реализовывать перспективные проекты в более сжатые сроки. "А новые проекты должны инициироваться уже сегодня, чтобы вновь не оказаться в положении догоняющих", - резюмировал Федутинов.
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"Охотник" и "Орион"

Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. По открытым данным, он имеет длину 14 метров, размах крыла 19 метров, взлетную массу 20 тонн. Максимальная скорость "Охотника" достигает тысячи километров в час. Беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.
"Охотник", как утверждается, способен в автономном режиме поражать наземные стационарные и ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами, в том числе и при получении внешнего целеуказания в воздухе. Как рассказал в августе 2020 года глава ОАК Юрий Слюсарь, корпорация планирует начать серийные поставки "Охотников" в Воздушно-космические силы с 2024-го.
Разработка беспилотника "Орион" началась в 2011 году по заказу военного ведомства. "Орион", созданный в рамках опытно-конструкторской работы "Иноходец", относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса - 1100 килограммов, боевая нагрузка – до 250 килограммов. "Орион" способен применять по наземным целям малогабаритные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.
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