https://ria.ru/20210222/odinochestvo-1598184746.html

Отшельники в толпе. Зачем Японии министр по борьбе с одиночеством

Отшельники в толпе. Зачем Японии министр по борьбе с одиночеством

Коронавирус оказался не самой страшной угрозой для Японии. В прошлом году страна потеряла тысячи человек не из-за болезни — они добровольно ушли из жизни... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T08:00

2021-02-22T08:00

2021-02-22T08:08

есихидэ суга

япония

токио

в мире

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Софья Мельничук. Коронавирус оказался не самой страшной угрозой для Японии. В прошлом году страна потеряла тысячи человек не из-за болезни — они добровольно ушли из жизни. Основная причина самоубийств — одиночество. Проблема настолько сложная, что на ее решение выделили специального министра. Сможет ли он избавить японцев от чувства покинутости и ощущения безысходности, разбиралось РИА Новости.Возвращение опасного трендаПолучив положительный тест на коронавирус, молодая жительница Токио отправилась на самоизоляцию. Она сильно корила себя за то, что заразила дочь, а та, скорее всего, разнесла инфекцию по школе. Трагедию не успели предотвратить. О душевных терзаниях рассказал муж — уже после того, как женщина совершила самоубийство. "Мне жаль, что я доставила неприятности", — написала она в предсмертной записке. Пандемия усилила и без того непростую ситуацию — многие японцы добровольно уходят из жизни. Эпидемиологическая обстановка влияет на психическое здоровье, и велики опасения, что страну вновь накроет волна суицидов. В прошлом году покончили с собой двадцать тысяч японцев, от коронавируса погибло в шесть раз меньше — красноречивый пример. Традиционно в зоне риска — мужчины среднего возраста. Горе они часто заливали в пабах и барах и теперь остались наедине с бутылкой. Однако прошлый год выявил мрачную тенденцию: счеты с жизнью сводят все больше женщин, подростков и детей. Женщины в традиционно патриархальном обществе финансово менее устойчивы, кроме того, молодые японки все чаще не выходят замуж, ведь брак порой подразумевает отказ от карьерных амбиций. Почему-то именно октябрь стал особенно темным: суициды среди женщин подскочили на 70 процентов по сравнению с предыдущим годом. Рост самоубийств наблюдался и среди учеников, причем и младшей, и средней, и старшей школ. Всего с жизнью добровольно простились 479 детей — на 140 больше, чем в 2019-м. Каждую новую трагедию расследуют, объяснения находят все те же: тревожность, плохая успеваемость в учебе, сложные отношения с родителями. К тому же в пандемию участились депрессии. Беда в том, что разделить горе не с кем — многие японцы страдают от одиночества, их некому поддержать в трудный момент. Эпидемия одиночестваПо горькой иронии именно уединенный образ жизни и отсутствие социальных контактов отчасти сдерживали распространение вируса. Тотального локдауна и жестких ограничений, как в европейских странах, в Японии не вводили. Однако на фоне коронакризиса обострилась еще одна проблема — кодокуши (переводится как "одинокая смерть") среди пожилых людей. Сколько стариков умерло так в 2020-м, не уточняли, однако ситуация явно усугубилась: социальные службы не могли посещать престарелых, да и сами они не имели возможности общаться друг с другом.Ощущение, словно ты покинут всеми, в эпоху пандемии стало для японцев серьезным испытанием. В Токио решили, что эта тема требует основательного подхода — и создали новую должность в правительстве. Премьер-министр Ёсихидэ Суга назначил главным по борьбе с одиночеством Тэцуси Сакамото — министра без портфеля по вопросам регионального развития. Повышение рождаемости — тоже в его обязанностях. Строго говоря, отдельного министерства не появилось, Сакамото просто расширили функционал. Задачу поставили нетривиальную. "Женщины острее ощущают изоляцию, и среди них растет число самоубийств", — наставлял министра Ёсихидэ Суга. — Я бы хотел, чтобы вы исследовали этот вопрос и представили стратегию". Идеальный ли кандидат Сакамото, сказать сложно — у него жена и дети, кроме того, по слухам, у есть любовница, ребенка от которой он скрывает. Словом, от одиночества министр точно не страдает. Поможет ли его насыщенная личная жизнь разрешить ситуацию с вынужденными отшельниками — большой вопрос. Сакамото не один в поле воин. Проблема давняя, тесно связанная с японской культурой, и займутся ею всерьез. Задача — скрупулезно изучить и стратегически все спланировать, но прежде определиться с терминологией. Без этого работа не будет эффективной, говорил Такако Суцзуки — один из участников исследовательской бригады, которую еще год назад создали молодые парламентарии — члены правящей Либерально-демократической партии. Оппозиция их в этом поддерживала. "Нужно придумать, как собрать данные об изоляции, чтобы строить политику на основе конкретной информации", — рассуждал Юитиро Тамаки, лидер оппозиционной Демократической партии для народа. До конца февраля под руководством Сакамото созовут срочный форум, где выступят представители инициативных групп и поделятся соображениями. Как применить их на практике, решит специальный секретариат. Без брака и упрекаОдиночество японцев можно сравнить с айсбергом: от глаз скрыт целый комплекс проблем, которые уходят корнями в разные сферы жизни и давние тенденции в обществе. Живущий в Японии журналист-международник Максим Крылов отмечает, что на улицах Токио много семейных пар с детьми, хотя столица — очень молодой город. "По косвенным признакам страх одиночества можно заметить в беспрецедентном буме приложений для поиска партнера. Примерно 70 процентов рекламы в японском YouTube сейчас занимают они", — обращает внимание Крылов. По статистике, больше трети домохозяйств в стране состоят из одного человека. Каждый пятый "пожизненно одинок" — в старшем возрасте шансов найти супруга практически нет. Один из трех браков в Японии заканчивается разводом. И хотя безбрачие само по себе не означает одиночества и Япония далеко не в лидерах развитых стран по этому показателю, 15 процентов жителей вообще не общаются с людьми за пределами семейного круга. Прогнозы неутешительные: к 2040-му почти половина домохозяйств будет принадлежать одиночкам. А число полных семей с детьми продолжит снижаться.В Стране восходящего солнца есть и еще такой, например, феномен — хикикомори. Дословно термин означает "находиться в уединении". Так называют людей, которые избегают контактов и живут как затворники. По разным данным, хикки в Японии — от 613 тысяч до двух миллионов. Большинство — мужчины. Два года назад власти Токио включили в муниципальную систему здравоохранения соцслужбы, которые работают с такими "отшельниками". Повышение рождаемости, которое и раньше входило в обязанности Сакамото, тоже задача непростая. Из-за высоких требований со стороны работодателей женщины, которых в стране меньше мужчин, выбирают карьеру. Около 70 процентов женщин и 60 процентов мужчин в возрасте от 18 до 34 лет не состоят в браке, а более 40 процентов японцев никогда не вступали в интимные отношения.Загвоздка не только и не столько в том, что у пар мало детей, считает Максим Крылов. "Рождаемость в браке в Японии вполне на уровне развитых западных стран. А вот вне брака она чрезвычайно низкая, именно это усугубляет картину". Решить проблему, по его словам, практически невозможно. "Поэтому государственная поддержка рождаемости "ищет под фонарем". Она нацелена именно на семьи и сводится к трем китам: попытке сделать детские сады более доступными, стимулировать — на словах — декретные отпуска для мужчин и, единственная новая инициатива кабмина, субсидировать лечение бесплодия", — объясняет Крылов. Пример можно было бы взять с Великобритании. Там Министерство по вопросам одиночества создали в 2018-м — когда выяснили, что 13 процентов населения одиноки и это, вероятно, приносит стране ежегодно 32 миллиарда фунтов (44 миллиарда долларов) убытков. Британцы мобилизовали местные власти и привлекли волонтеров, которые помогают самым уязвимым — например, безработным и подросткам. Однако в Японии проблема одиночества затрагивает множество социальных и возрастных групп и корнями уходит в специфику культуры. Бороться с феноменом по примеру западной монархии вряд ли получится, ведь менять нужно не только политику, но и весь уклад жизни. Одним министерством тут не ограничишься.

https://ria.ru/20200503/1570797058.html

https://ria.ru/20210105/prokat-1588784709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

есихидэ суга, япония, токио, в мире