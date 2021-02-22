https://ria.ru/20210222/navalnyy-1598608831.html

Адвокат объяснила, чем грозит Навальному статус склонного к побегу

Адвокат объяснила, чем грозит Навальному статус склонного к побегу

Пометка о склонности к побегу в деле Алексея Навального в будущем может сказаться на перспективе его условно-досрочного освобождения, заявила его адвокат Ольга... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T20:58

2021-02-22T20:58

2021-02-22T20:58

россия

ольга михайлова

алексей навальный

европейский суд по правам человека

москва

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пометка о склонности к побегу в деле Алексея Навального в будущем может сказаться на перспективе его условно-досрочного освобождения, заявила его адвокат Ольга Михайлова.Ранее на странице Навального в Instagram появилась информация, что его признали склонным к побегу."Я не слышала, чтобы заключенные с такой пометкой выходили по УДО... Никто такого прошения удовлетворять не будет", - сказала Михайлова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".По ее данным, через три месяца после прибытия в колонию такой статус может быть пересмотрен - снова соберется комиссия.Адвокат не знает, как скоро Навального смогут этапировать в колонию. Также она не знает, в насколько удаленную колонию его отправят, но отметила, что есть достаточно колоний недалеко от Москвы.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210222/navalnyy-1598572667.html

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россия, ольга михайлова, алексей навальный, европейский суд по правам человека, москва