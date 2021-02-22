https://ria.ru/20210222/navalnyy-1598562609.html

В ГД назвали штраф Навальному за клевету незначительным наказанием

В ГД назвали штраф Навальному за клевету незначительным наказанием

Депутаты ГД Александр Хинштейн и Сергей Боярский считают, что вынесенный в отношении Алексея Навального штраф за оскорбление ветерана – незначительное наказание РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T14:46

2021-02-22T14:46

2021-02-22T14:46

россия

алексей навальный

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Депутаты ГД Александр Хинштейн и Сергей Боярский считают, что вынесенный в отношении Алексея Навального штраф за оскорбление ветерана – незначительное наказание за такой проступок, есть опасения, что подобные нарушения будут возникать снова.Председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Хинштейн и зампред этого комитета Боярский, по данным пресс-службы партии "Единая Россия", являются одними из авторов поправок об ужесточении ответственности за оскорбление ветеранов, которые подготовлены ко второму чтению в законопроект о защите исторической памяти. Подобные факты предлагается относить к одной из форм реабилитации нацизма. Соавторами поправок также являются заместитель председателя ГД Ирина Яровая и председатель комитета ГД по обороне Владимир Шаманов.По решению суда в субботу Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко штраф в 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы."Если брать этот конкретный судебный процесс, то мы понимаем, что его фигуранту эти штрафы как слону дробина, учитывая масштабы финансирования всех его спецопераций на территории нашей страны из-за рубежа. Да собственно и не в нем дело - никому не позволено вести себя подобным образом, а такое незначительное наказание - это прецедент, который может спровоцировать возникновение и аналогичных недопустимых проявлений", - считает Боярский, которого цитирует пресс-служба партии "Единая Россия"По его мнению, денежный штраф за оскорбление ветерана войны и глумление над его наградами - это абсолютно несоразмерное наказание.Такого же мнения придерживается и Хинштейн. "Сегодня ответственность за клевету уже ужесточена, а Навального судили по старой редакции УК, поскольку именно она действовала на момент совершения преступления", - пояснил он.Глава комитета считает, что расширение понятия состава подобного правонарушения должно быть расширено – "это поможет максимально защитить память о героях нашей страны".

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598434704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, госдума рф, единая россия, общество