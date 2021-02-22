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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20210222/motokross-1598557654.html
В Мордовии устроили соревнования по зимнему мотокроссу
В Мордовии устроили соревнования по зимнему мотокроссу
Врио главы Мордовии Артём Здунов 22 февраля принял участие в открытии соревнований по зимнему мотокроссу, посвященных Дню защитника Отечества, сообщает... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T13:59
2021-02-22T13:59
республика мордовия
артем здунов
республика мордовия
рузаевский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов 22 февраля принял участие в открытии соревнований по зимнему мотокроссу, посвященных Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба главы региона.Зрелищные состязания прошли в Рузаевском районе. Проводятся они второй год подряд, в числе участников - ведущие мотогонщики Республики Мордовия, Самарской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской, Нижегородской областей.Здунов приветствовал спортсменов и зрителей – всех, кто в этот морозный день прибыл на зимнюю трассу, чтобы поучаствовать в спортивном празднике."Это шикарный зрелищный вид спорта, очень правильно, что соревнования проводятся в память чемпиона Европы мотогонщика Андрея Гаврилкина. Приятно, что на состязания приезжают из других регионов, что такой разнообразный состав участников – самому маленькому мотогонщику Артёму Калинкину пять лет", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Юный спортсмен получил в подарок от руководителя республики шлем.Врио главы республики дал старт соревнованиям, затем в качестве зрителя посмотрел заезд самых маленьких участников состязаний, а также показательные выступления опытных гонщиков на самых мощных байках.
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артем здунов, республика мордовия, рузаевский район

В Мордовии устроили соревнования по зимнему мотокроссу

13:59 22.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМотокросс. Всероссийские соревнования на приз им. В.П. Чкалова
Мотокросс. Всероссийские соревнования на приз им. В.П. Чкалова - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 фев - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов 22 февраля принял участие в открытии соревнований по зимнему мотокроссу, посвященных Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба главы региона.
Зрелищные состязания прошли в Рузаевском районе. Проводятся они второй год подряд, в числе участников - ведущие мотогонщики Республики Мордовия, Самарской, Рязанской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской, Нижегородской областей.
Здунов приветствовал спортсменов и зрителей – всех, кто в этот морозный день прибыл на зимнюю трассу, чтобы поучаствовать в спортивном празднике.
"Это шикарный зрелищный вид спорта, очень правильно, что соревнования проводятся в память чемпиона Европы мотогонщика Андрея Гаврилкина. Приятно, что на состязания приезжают из других регионов, что такой разнообразный состав участников – самому маленькому мотогонщику Артёму Калинкину пять лет", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
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Юный спортсмен получил в подарок от руководителя республики шлем.
Врио главы республики дал старт соревнованиям, затем в качестве зрителя посмотрел заезд самых маленьких участников состязаний, а также показательные выступления опытных гонщиков на самых мощных байках.
 
Республика МордовияАртем ЗдуновРеспублика МордовияРузаевский район
 
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