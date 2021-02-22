https://ria.ru/20210222/moldaviya-1598554645.html

Социологи выяснили отношение жителей Молдавии к идее вступления в НАТО

Социологи выяснили отношение жителей Молдавии к идее вступления в НАТО

Более 50% жителей Молдавии выступают против вступления республики в НАТО, свидетельствуют представленные в понедельник данные социологического опроса Ассоциации РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T13:32

2021-02-22T13:32

2021-02-22T13:32

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КИШИНЕВ, 22 фев — РИА Новости. Более 50% жителей Молдавии выступают против вступления республики в НАТО, свидетельствуют представленные в понедельник данные социологического опроса Ассоциации социологов и демографов.Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, то членство в альянсе поддержали бы 26,5% местных жителей (25,1% опрошенных в январе). В то же время 54% опрошенных (57,1% ранее) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. Еще 9,8% (8,3% ранее) граждан отметили, что не приняли бы участие в плебисците, 3,2% (4,4% ранее) респондентов не определились с ответом. Остальные 6,5% (5,1% ранее) респондентов не знают, что представляет собой НАТО.Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов c 12 по 20 февраля, в нем принял участие 1191 человек из 89 населенных пунктов, погрешность составляет 3%.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.

https://ria.ru/20201113/moldaviya-1584442569.html

https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584786557.html

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нато, молдавия, кишинев, в мире