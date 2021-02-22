https://ria.ru/20210222/lyzhi-1598586218.html
Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Красной поляне
Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Красной поляне
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после переговоров покатались на лыжах в Красной поляне. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-22T17:19
2021-02-22T17:19
2021-02-23T05:20
россия
красная поляна
александр лукашенко
владимир путин
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белоруссия
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СОЧИ, 22 фев - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко после переговоров покатались на лыжах в Красной поляне.На один из склонов президенты добирались на снегоходах. Лукашенко вырвался вперед и приехал первым. Но уже на самом спуске первым был Путин. Главы государств во время катания даже поприветствовали отдыхающих на Красной поляне, помахав им, и тут же вернулись к катанию.Лукашенко пару дней назад приехал в Россию, чтобы провести переговоры с российскими властями. Путин в ходе встречи в Сочи в понедельник пригласил своего коллегу в этот день прокатиться на лыжах - "отдохнуть после сегодняшних рабочих часов".Лидеры РФ и Белоруссии нередко вместе проводят так время, они вместе катались на горных лыжах в 2019 году, тогда вместе с ними был Коля Лукашенко, младший сын президента Белоруссии.
https://ria.ru/20210222/podarok-1598603015.html
https://ria.ru/20210222/putinlukashenko-1598569224.html
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Путин и Лукашенко прокатились на лыжах и снегоходах в Красной Поляне
Владимир Путин и Александр Лукашенко прокатились на лыжах и снегоходах в Красной поляне после переговоров.
2021-02-22T17:19
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россия, красная поляна, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия