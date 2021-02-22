Грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к МКС
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американский грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает НАСА.
"Стыковка выполнена. Грузовой космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman прикреплен к модулю Международной космической станции Unity, где он будет оставаться в течение трех месяцев", - говорится в сообщении НАСА в Twitter.
Capture of @NorthropGrumman's Cygnus spacecraft confirmed at 4:38am ET. Using the @Space_Station's Canadarm2 robotic arm, @Astro_Soichi captured the S.S. Katherine Johnson cargo ship, which is delivering about 8,000 lbs of supplies & @ISS_Research to our orbiting lab. pic.twitter.com/cZiARt6tRK— NASA (@NASA) February 22, 2021
Грузовик доставил на орбиту около 4 тонн материалов для научных экспериментов, оборудования, провианта и предметов первой необходимости для экипажа.
Сообщалось, что в числе новых экспериментов на МКС будет доставлена система для выработки воды из мочи астронавтов, система для выявления радиации, которую планируется использовать в ходе пилотируемого полета на орбиту Луны, а также эксперимент для выращивания протеиновых кристалов в условиях невесомости. Помимо этого, на орбиту прибудет эксперимент для изучения влияния невесомости на мышечную массу, который проводится на круглых червях, а также "космический компьютер", который в будущем, как надеются в НАСА, будет использован для повышения эффективности обработки получаемой в ходе научных экспериментов данных.
В январе представитель НАСА рассказала на заседании консультативного совета агентства о планах по доставке на грузовике Cygnus компонентов воздуха для пополнения его запасов на станции и поддержания необходимого давления на ней до устранения его утечки.