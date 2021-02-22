https://ria.ru/20210222/kosmos-1598575932.html

Грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к МКС

Американский грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает НАСА. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T16:12

2021-02-22T16:12

2021-02-22T16:12

наука

луна

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

northrop grumman

cygnus

наса

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американский грузовой космический корабль Cygnus пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает НАСА."Стыковка выполнена. Грузовой космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman прикреплен к модулю Международной космической станции Unity, где он будет оставаться в течение трех месяцев", - говорится в сообщении НАСА в Twitter.Грузовик доставил на орбиту около 4 тонн материалов для научных экспериментов, оборудования, провианта и предметов первой необходимости для экипажа.Сообщалось, что в числе новых экспериментов на МКС будет доставлена система для выработки воды из мочи астронавтов, система для выявления радиации, которую планируется использовать в ходе пилотируемого полета на орбиту Луны, а также эксперимент для выращивания протеиновых кристалов в условиях невесомости. Помимо этого, на орбиту прибудет эксперимент для изучения влияния невесомости на мышечную массу, который проводится на круглых червях, а также "космический компьютер", который в будущем, как надеются в НАСА, будет использован для повышения эффективности обработки получаемой в ходе научных экспериментов данных.В январе представитель НАСА рассказала на заседании консультативного совета агентства о планах по доставке на грузовике Cygnus компонентов воздуха для пополнения его запасов на станции и поддержания необходимого давления на ней до устранения его утечки.

https://ria.ru/20210212/cygnus-1597282801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, northrop grumman, cygnus, наса