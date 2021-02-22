https://ria.ru/20210222/koronavirus-1598612289.html

Врачи предупредили о пандемии психических расстройств из-за коронавируса

Врачи предупредили о пандемии психических расстройств из-за коронавируса

Индийские медучреждения наблюдают рост числа пациентов, жалующихся в связи с коронавирусом на проблемы с психическим здоровьем, и начали обучение специалистов,... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T22:14

2021-02-22T22:14

2021-02-22T22:28

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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 фев – РИА Новости. Индийские медучреждения наблюдают рост числа пациентов, жалующихся в связи с коронавирусом на проблемы с психическим здоровьем, и начали обучение специалистов, которые могут им помочь, сообщил директор Центрального института психиатрии Басудеб Дас.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,9 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,6 миллиона человек, продолжают лечение около 139 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 156 тысяч человек."Пока мы пытаемся сдержать новый коронавирус, мы должны быть готовы противостоять новой пандемии, вызванной воздействием COVID-19 на психическое здоровье. Лечение таких случаев может продолжаться в течение нескольких следующих лет даже после завершения вакцинации ", - сказал Дас изданию The Hindu.Он отметил, что такие симптомы, как депрессия, тревога, посттравматическое стрессовое расстройство и психологические травмы из-за смерти друзей и родственников, наблюдаются у двоих из 10 пациентов.Подготовку врачей, медсестер и социальных работников, которые могут оказать поддержку людям, страдающим от проблемы с психическим здоровьем после COVID-19, в Индии начали Центральный институт психиатрии, Национальный институт психического здоровья и неврологии и Региональный институт психического здоровья. Как сообщил Дас, за последние несколько месяцев они обучили 175 специалистов."Мы должны думать как о краткосрочных, так и о долгосрочных решениях", - отметил он, добавив, что крайне важно обучить врачей и связанный с ними персонал справляться с новой проблемой.

https://ria.ru/20210213/psikhika-1597299329.html

https://ria.ru/20201228/koronavirus-1591289732.html

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, индия, в мире