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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210222/koronavirus-1598612289.html
Врачи предупредили о пандемии психических расстройств из-за коронавируса
Врачи предупредили о пандемии психических расстройств из-за коронавируса
Индийские медучреждения наблюдают рост числа пациентов, жалующихся в связи с коронавирусом на проблемы с психическим здоровьем, и начали обучение специалистов,... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T22:14
2021-02-22T22:28
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 фев – РИА Новости. Индийские медучреждения наблюдают рост числа пациентов, жалующихся в связи с коронавирусом на проблемы с психическим здоровьем, и начали обучение специалистов, которые могут им помочь, сообщил директор Центрального института психиатрии Басудеб Дас.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,9 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,6 миллиона человек, продолжают лечение около 139 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 156 тысяч человек."Пока мы пытаемся сдержать новый коронавирус, мы должны быть готовы противостоять новой пандемии, вызванной воздействием COVID-19 на психическое здоровье. Лечение таких случаев может продолжаться в течение нескольких следующих лет даже после завершения вакцинации ", - сказал Дас изданию The Hindu.Он отметил, что такие симптомы, как депрессия, тревога, посттравматическое стрессовое расстройство и психологические травмы из-за смерти друзей и родственников, наблюдаются у двоих из 10 пациентов.Подготовку врачей, медсестер и социальных работников, которые могут оказать поддержку людям, страдающим от проблемы с психическим здоровьем после COVID-19, в Индии начали Центральный институт психиатрии, Национальный институт психического здоровья и неврологии и Региональный институт психического здоровья. Как сообщил Дас, за последние несколько месяцев они обучили 175 специалистов."Мы должны думать как о краткосрочных, так и о долгосрочных решениях", - отметил он, добавив, что крайне важно обучить врачей и связанный с ними персонал справляться с новой проблемой.
https://ria.ru/20210213/psikhika-1597299329.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, индия, в мире

Врачи предупредили о пандемии психических расстройств из-за коронавируса

22:14 22.02.2021 (обновлено: 22:28 22.02.2021)
 
© AP Photo / Bikas DasМедики у автомобиля скорой помощи в Индии
Медики у автомобиля скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© AP Photo / Bikas Das
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 фев – РИА Новости. Индийские медучреждения наблюдают рост числа пациентов, жалующихся в связи с коронавирусом на проблемы с психическим здоровьем, и начали обучение специалистов, которые могут им помочь, сообщил директор Центрального института психиатрии Басудеб Дас.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,9 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,6 миллиона человек, продолжают лечение около 139 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 156 тысяч человек.
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"Пока мы пытаемся сдержать новый коронавирус, мы должны быть готовы противостоять новой пандемии, вызванной воздействием COVID-19 на психическое здоровье. Лечение таких случаев может продолжаться в течение нескольких следующих лет даже после завершения вакцинации ", - сказал Дас изданию The Hindu.
Он отметил, что такие симптомы, как депрессия, тревога, посттравматическое стрессовое расстройство и психологические травмы из-за смерти друзей и родственников, наблюдаются у двоих из 10 пациентов.
Подготовку врачей, медсестер и социальных работников, которые могут оказать поддержку людям, страдающим от проблемы с психическим здоровьем после COVID-19, в Индии начали Центральный институт психиатрии, Национальный институт психического здоровья и неврологии и Региональный институт психического здоровья. Как сообщил Дас, за последние несколько месяцев они обучили 175 специалистов.
"Мы должны думать как о краткосрочных, так и о долгосрочных решениях", - отметил он, добавив, что крайне важно обучить врачей и связанный с ними персонал справляться с новой проблемой.
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