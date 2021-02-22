https://ria.ru/20210222/koronavirus-1598610146.html

Джонсон назвал сроки снятия ограничений по коронавирусу в Англии

Джонсон назвал сроки снятия ограничений по коронавирусу в Англии

Все ограничения в Англии, введенные в связи с пандемией, могут быть сняты к 21 июня в зависимости от ситуации, объявил в понедельник, выступая в парламенте,... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T21:23

2021-02-22T21:23

2021-02-22T21:23

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

борис джонсон

англия

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ЛОНДОН, 22 фев – РИА Новости, Мария Табак. Все ограничения в Англии, введенные в связи с пандемией, могут быть сняты к 21 июня в зависимости от ситуации, объявил в понедельник, выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."К 21 июня мы рассчитываем снять все легальные ограничения на социальные контакты", - сказал премьер, пообещав, что если все условия для снятия ограничений будут соблюдены, массовые спортивные мероприятия смогут пройти уже летом.Первый этап снятия ограничений начнется 8 марта с открытия школ и разрешения на встречи под открытым небом с одним посторонним человеком.С 29 марта, когда у школьников начнутся каникулы, вновь начнет действовать "правило шести": проводить время вместе на улице смогут шесть человек или две семьи. В этот же день откроются теннисные корты, гольф-клубы, будут разрешены занятия и другими видами спорта под открытым небом.Двенадцатого апреля смогут открыться непродовольственные магазины, террасы ресторанов в Англии, салоны красоты, парикмахерские, музеи, библиотеки и зоопарки.Семнадцатого мая, возможно, смогут распахнуть свои двери пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы, а семьям разрешат встречаться в помещении.Для каждого этапа ослабления ограничений необходимо будет соблюдение четырех условий: успешное продолжение программы вакцинации, наличие свидетельств того, что вакцинация влечет за собой сокращение числа госпитализаций и смертей среди вакцинированных, уровень распространения вируса не должен создавать риск роста числа госпитализаций, а новые штаммы COVID-19 не должны значительно повышать риск для населения.Между этапами должно проходить не менее четырех недель, и перед каждым из них будет производиться оценка ситуации, так что озвученные даты означают самые ранние сроки, когда подобные смягчения могут произойти.

https://ria.ru/20210222/koronavirus-1598609136.html

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коронавирус covid-19, борис джонсон, англия, великобритания