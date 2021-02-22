https://ria.ru/20210222/koronavirus-1598606896.html

Во Франции запретили продажу спрея, якобы убивающего 99% коронавирусов

Во Франции запретили продажу спрея, якобы убивающего 99% коронавирусов

Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM) Франции запретило продажи назального спрея на основе ионизированной воды для борьбы с... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T20:25

2021-02-22T20:25

2021-02-22T20:25

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

франция

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM) Франции запретило продажи назального спрея на основе ионизированной воды для борьбы с коронавирусом.Как сообщил регулятор, производитель препарата, известного как спрей COV-Defense или спрей Biokami, утверждал, что он нейтрализует вирус Sars-CoV-2 с эффективностью более 99%."Вопреки этим утверждениям производителя (компания Pharma & Beauty – Centrepharma) мы не получили никаких данных о клинических испытаниях, демонстрирующих действие спрея и его безопасность", - говорится в коммюнике.Как отмечается, в отсутствии необходимых гарантий и в ожидании дополнительной информации агентство запрещает возможность рекламы, продаж, распространения и использования препарата.

франция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, франция