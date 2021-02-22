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Во Франции запретили продажу спрея, якобы убивающего 99% коронавирусов
Во Франции запретили продажу спрея, якобы убивающего 99% коронавирусов
Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM) Франции запретило продажи назального спрея на основе ионизированной воды для борьбы с... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T20:25
2021-02-22T20:25
2021-02-22T20:25
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
франция
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM) Франции запретило продажи назального спрея на основе ионизированной воды для борьбы с коронавирусом.Как сообщил регулятор, производитель препарата, известного как спрей COV-Defense или спрей Biokami, утверждал, что он нейтрализует вирус Sars-CoV-2 с эффективностью более 99%."Вопреки этим утверждениям производителя (компания Pharma & Beauty – Centrepharma) мы не получили никаких данных о клинических испытаниях, демонстрирующих действие спрея и его безопасность", - говорится в коммюнике.Как отмечается, в отсутствии необходимых гарантий и в ожидании дополнительной информации агентство запрещает возможность рекламы, продаж, распространения и использования препарата.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, франция
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM) Франции
запретило продажи назального спрея на основе ионизированной воды для борьбы с коронавирусом.
Как сообщил регулятор, производитель препарата, известного как спрей COV-Defense или спрей Biokami, утверждал, что он нейтрализует вирус Sars-CoV-2 с эффективностью более 99%.
"Вопреки этим утверждениям производителя (компания Pharma & Beauty – Centrepharma) мы не получили никаких данных о клинических испытаниях, демонстрирующих действие спрея и его безопасность", - говорится в коммюнике.
Как отмечается, в отсутствии необходимых гарантий и в ожидании дополнительной информации агентство запрещает возможность рекламы, продаж, распространения и использования препарата.