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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210222/koronavirus-1598606896.html
Во Франции запретили продажу спрея, якобы убивающего 99% коронавирусов
Во Франции запретили продажу спрея, якобы убивающего 99% коронавирусов
Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM) Франции запретило продажи назального спрея на основе ионизированной воды для борьбы с... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T20:25
2021-02-22T20:25
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
франция
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM) Франции запретило продажи назального спрея на основе ионизированной воды для борьбы с коронавирусом.Как сообщил регулятор, производитель препарата, известного как спрей COV-Defense или спрей Biokami, утверждал, что он нейтрализует вирус Sars-CoV-2 с эффективностью более 99%."Вопреки этим утверждениям производителя (компания Pharma &amp; Beauty – Centrepharma) мы не получили никаких данных о клинических испытаниях, демонстрирующих действие спрея и его безопасность", - говорится в коммюнике.Как отмечается, в отсутствии необходимых гарантий и в ожидании дополнительной информации агентство запрещает возможность рекламы, продаж, распространения и использования препарата.
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коронавирус covid-19, франция

Во Франции запретили продажу спрея, якобы убивающего 99% коронавирусов

20:25 22.02.2021
 
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM) Франции запретило продажи назального спрея на основе ионизированной воды для борьбы с коронавирусом.
Как сообщил регулятор, производитель препарата, известного как спрей COV-Defense или спрей Biokami, утверждал, что он нейтрализует вирус Sars-CoV-2 с эффективностью более 99%.
"Вопреки этим утверждениям производителя (компания Pharma & Beauty – Centrepharma) мы не получили никаких данных о клинических испытаниях, демонстрирующих действие спрея и его безопасность", - говорится в коммюнике.
Как отмечается, в отсутствии необходимых гарантий и в ожидании дополнительной информации агентство запрещает возможность рекламы, продаж, распространения и использования препарата.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Франция
 
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