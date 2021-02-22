https://ria.ru/20210222/koronavirus-1598542780.html

Польша будет требовать результаты теста на коронавирус при въезде

Польша будет требовать результаты теста на коронавирус при въезде

Польша будет требовать отрицательный тест на коронавирус при въезде в страну, заявил министр здравоохранения Адам Недзельский в эфире телеканала TVN. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T11:17

2021-02-22T11:17

2021-02-22T11:17

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

польша

в мире

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ВАРШАВА, 22 фев – РИА Новости. Польша будет требовать отрицательный тест на коронавирус при въезде в страну, заявил министр здравоохранения Адам Недзельский в эфире телеканала TVN."Мы готовимся к тому, чтобы сделать это на текущей неделе. Мы хотим доработать правила, детали, соответствующие службы должны подготовиться, потому что это будет означать возвращение к деятельности Пограничной охраны", - сказал Недзельский.Он уточнил, что Пограничной охране нужно как минимум 48 часов, чтобы достичь оперативной готовности на отдельных пограничных пунктах. "Поэтому, я думаю, что к концу недели это произойдет", - сказал министр.Он уточнил, что в случае отсутствия теста въезжающие в страну граждане будут направляться на десятидневный карантин.

https://ria.ru/20210222/ochki-1598526022.html

польша

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коронавирус covid-19, польша, в мире