https://ria.ru/20210222/koronavirus-1598542780.html
Польша будет требовать результаты теста на коронавирус при въезде
Польша будет требовать результаты теста на коронавирус при въезде
Польша будет требовать отрицательный тест на коронавирус при въезде в страну, заявил министр здравоохранения Адам Недзельский в эфире телеканала TVN. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T11:17
2021-02-22T11:17
2021-02-22T11:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593094690_0:293:3043:2005_1920x0_80_0_0_15a73f9831aec592ee0e2a05bd9ee4a6.jpg
ВАРШАВА, 22 фев – РИА Новости. Польша будет требовать отрицательный тест на коронавирус при въезде в страну, заявил министр здравоохранения Адам Недзельский в эфире телеканала TVN."Мы готовимся к тому, чтобы сделать это на текущей неделе. Мы хотим доработать правила, детали, соответствующие службы должны подготовиться, потому что это будет означать возвращение к деятельности Пограничной охраны", - сказал Недзельский.Он уточнил, что Пограничной охране нужно как минимум 48 часов, чтобы достичь оперативной готовности на отдельных пограничных пунктах. "Поэтому, я думаю, что к концу недели это произойдет", - сказал министр.Он уточнил, что в случае отсутствия теста въезжающие в страну граждане будут направляться на десятидневный карантин.
https://ria.ru/20210222/ochki-1598526022.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593094690_314:0:3043:2047_1920x0_80_0_0_893129611f815fb50f580f46548e0505.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, польша, в мире
ВАРШАВА, 22 фев – РИА Новости. Польша
будет требовать отрицательный тест на коронавирус при въезде в страну, заявил министр здравоохранения Адам Недзельский в эфире телеканала TVN
.
"Мы готовимся к тому, чтобы сделать это на текущей неделе. Мы хотим доработать правила, детали, соответствующие службы должны подготовиться, потому что это будет означать возвращение к деятельности Пограничной охраны", - сказал Недзельский.
Он уточнил, что Пограничной охране нужно как минимум 48 часов, чтобы достичь оперативной готовности на отдельных пограничных пунктах. "Поэтому, я думаю, что к концу недели это произойдет", - сказал министр.
Он уточнил, что в случае отсутствия теста въезжающие в страну граждане будут направляться на десятидневный карантин.