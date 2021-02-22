https://ria.ru/20210222/koronavirus-1598541447.html
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами роста новых случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами роста новых случаев COVID-19
Наименьший зафиксированный за сутки темп прироста COVID-19 в Туве - 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T11:04
2021-02-22T11:04
2021-02-22T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика алтай
магаданская область
республика тыва
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Наименьший зафиксированный за сутки темп прироста COVID-19 в Туве - 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,03%, 2. Магаданская область 0,07%, 3. Республика Алтай 0,09%", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210222/vaktsinatsiya-1598537133.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика алтай, магаданская область, республика тыва