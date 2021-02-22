https://ria.ru/20210222/koronavirus-1598541447.html

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами роста новых случаев COVID-19

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами роста новых случаев COVID-19

Наименьший зафиксированный за сутки темп прироста COVID-19 в Туве - 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T11:04

2021-02-22T11:04

2021-02-22T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика алтай

магаданская область

республика тыва

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Наименьший зафиксированный за сутки темп прироста COVID-19 в Туве - 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,03%, 2. Магаданская область 0,07%, 3. Республика Алтай 0,09%", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210222/vaktsinatsiya-1598537133.html

республика алтай

магаданская область

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика алтай, магаданская область, республика тыва