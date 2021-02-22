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Распространение коронавируса
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В России выявили 12 604 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 12 604 новых случая заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России зарегистрировали 12 604 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T11:01
2021-02-22T12:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 12 604 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Темп прироста держится на уровне 0,3 процента, у каждого десятого болезнь протекает без симптомов. Умерли 337 человек, выздоровели 12 943.Больше всего новых пациентов в Москве (1723, накануне было 1972), Санкт-Петербурге (957, днем ранее 1087) и Подмосковье (728, 687); меньше всего — в Туве (пять), Ненецком автономном округе (четыре) и на Чукотке (три).Днем ранее сообщалось о 12 724 новых случаях. Общее число заразившихся в России достигло 4 177 330, скончались за все время пандемии 83 630 человек, поправились — 3 726 388.Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 110,7 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 111 миллионов. Примерно 2,4 миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертую строчку, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия

В России выявили 12 604 новых случая заражения коронавирусом

11:01 22.02.2021 (обновлено: 12:31 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВременный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 12 604 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Темп прироста держится на уровне 0,3 процента, у каждого десятого болезнь протекает без симптомов. Умерли 337 человек, выздоровели 12 943.
Больше всего новых пациентов в Москве (1723, накануне было 1972), Санкт-Петербурге (957, днем ранее 1087) и Подмосковье (728, 687); меньше всего — в Туве (пять), Ненецком автономном округе (четыре) и на Чукотке (три).
Днем ранее сообщалось о 12 724 новых случаях. Общее число заразившихся в России достигло 4 177 330, скончались за все время пандемии 83 630 человек, поправились — 3 726 388.
Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 110,7 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 111 миллионов. Примерно 2,4 миллиона человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертую строчку, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
 
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