https://ria.ru/20210222/koronavirus-1598540888.html

В России выявили 12 604 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 12 604 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировали 12 604 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T11:01

2021-02-22T11:01

2021-02-22T12:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 12 604 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Темп прироста держится на уровне 0,3 процента, у каждого десятого болезнь протекает без симптомов. Умерли 337 человек, выздоровели 12 943.Больше всего новых пациентов в Москве (1723, накануне было 1972), Санкт-Петербурге (957, днем ранее 1087) и Подмосковье (728, 687); меньше всего — в Туве (пять), Ненецком автономном округе (четыре) и на Чукотке (три).Днем ранее сообщалось о 12 724 новых случаях. Общее число заразившихся в России достигло 4 177 330, скончались за все время пандемии 83 630 человек, поправились — 3 726 388.Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 110,7 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 111 миллионов. Примерно 2,4 миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертую строчку, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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