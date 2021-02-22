https://ria.ru/20210222/kontslager-1598527111.html

В России оценили высылку экс-охранника нацистского концлагеря из США

В России оценили высылку экс-охранника нацистского концлагеря из США

Россия позитивно оценивает решение американских властей выслать в Германию бывшего охранника нацистского концлагеря Нойенгамме, 95-летнего Фридриха Карла... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T04:35

2021-02-22T04:35

2021-02-22T08:46

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россия позитивно оценивает решение американских властей выслать в Германию бывшего охранника нацистского концлагеря Нойенгамме, 95-летнего Фридриха Карла Бергера, говорится в заявлении посольства в США.Дипломаты отметили, что решение о депортации Бергера имеет еще большее значение в 75-ю годовщину Нюрнбергского процесса.Ранее стало известно, что Соединенные Штаты выслали в Германию бывшего охранника нацистского концлагеря Карла Бергера. Решение о депортации было принято в прошлом году.По данным американских органов правосудия, Бергер был охранником концлагеря недалеко от Меппена в Нижней Саксонии и, таким образом, являлся "активным участником одной из самых мрачных глав в истории человечества".Сам Бергер, который в 1959 году переехал в американский штат Теннесси и долгие годы продолжал получать пенсию от немецких властей, не стал отрицать своего прошлого, однако пытался оправдаться тем, что всего лишь выполнял приказы начальства. В ходе судебного процесса он отмечал, что в то время ему было всего 19 лет.Бергер охранял внешний лагерь концлагеря Нойенгамме, в котором, согласно данным властей США, содержались в "ужасных" условиях и работали "до изнеможения и смерти" евреи, поляки, русские, датчане, голландцы и французы.По информации журнала Spiegel, пока неизвестно, предстанет ли Бергер перед судом на родине. В декабре прокуратура в городе Целле сообщила, что разбирательство против бывшего нациста прекращено за отсутствием доказательств.

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/obvineniya-1596210540.html

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