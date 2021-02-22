В России оценили высылку экс-охранника нацистского концлагеря из США
04:35 22.02.2021 (обновлено: 08:46 22.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМузей на территории бывшего концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме
"Мы приветствуем действия США, направленные на поиск нацистских преступников. Решение по делу Бергера показывает, что зверства гитлеровских палачей и их пособников не имеют срока давности", - сообщается в заявлении российской дипмиссии в Twitter.
Дипломаты отметили, что решение о депортации Бергера имеет еще большее значение в 75-ю годовщину Нюрнбергского процесса.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты выслали в Германию бывшего охранника нацистского концлагеря Карла Бергера. Решение о депортации было принято в прошлом году.
По данным американских органов правосудия, Бергер был охранником концлагеря недалеко от Меппена в Нижней Саксонии и, таким образом, являлся "активным участником одной из самых мрачных глав в истории человечества".
Сам Бергер, который в 1959 году переехал в американский штат Теннесси и долгие годы продолжал получать пенсию от немецких властей, не стал отрицать своего прошлого, однако пытался оправдаться тем, что всего лишь выполнял приказы начальства. В ходе судебного процесса он отмечал, что в то время ему было всего 19 лет.
Бергер охранял внешний лагерь концлагеря Нойенгамме, в котором, согласно данным властей США, содержались в "ужасных" условиях и работали "до изнеможения и смерти" евреи, поляки, русские, датчане, голландцы и французы.
По информации журнала Spiegel, пока неизвестно, предстанет ли Бергер перед судом на родине. В декабре прокуратура в городе Целле сообщила, что разбирательство против бывшего нациста прекращено за отсутствием доказательств.