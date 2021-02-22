https://ria.ru/20210222/kadyrov-1598584350.html

Кадыров прокомментировал вызвавшее скандал фото с вице-премьером Украины

Кадыров прокомментировал вызвавшее скандал фото с вице-премьером Украины

Рамзан Кадыров заявил, что лишь вчера узнал о существовании вице-премьера Олега Уруского, которого на Украине заставили объясняться из-за фотографии с главой... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T17:12

2021-02-22T17:12

2021-02-22T20:34

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Рамзан Кадыров заявил, что лишь вчера узнал о существовании вице-премьера Олега Уруского, которого на Украине заставили объясняться из-за фотографии с главой Чечни.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от вице-премьера — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского объяснений из-за фотографии, где он запечатлен рядом с Кадыровым."В выставочном павильоне IDEX-2021 в Абу-Даби ко мне подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию. Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский", — написал Кадыров в своем Telegram-канале."Станиславский сказал бы: "Не верю!", как и любой адекватный человек, не растерявший способность трезво мыслить. Но это не про чиновников, которые засели в высоких правительственных кабинетах на Украине", - продолжил глава Чечни, объяснив свою шутку.Он также предложил украинскому вице-премьеру повесить их совместный снимок дома.Глава Чечни отметил, что удивился, когда узнал из СМИ о скандале в Киеве из-за фото, на котором рядом с ним запечатлен Уруский."Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы — не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны", — добавил Кадыров.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны и называли ее "агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210222/kadyrov-1598562116.html

https://ria.ru/20200718/1574543937.html

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