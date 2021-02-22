Вице-премьер Украины объяснил свое фото с Кадыровым
КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Вице-премьер Украины Олег Уруский объяснил, как оказался на общем фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль потребовал от Уруского объяснений за снимок с Кадыровым.
Вице-премьер заявил, что оказался на общем фото с Кадыровым из-за протокола организаторов выставки вооружений IDEX-2021 в ОАЭ.
"На фото, размещенном на странице в Facebook премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, – официальная церемония открытия международного военно-технического выставки IDEX 2021, на которой я участвую как глава украинской правительственной делегации. Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке", - написал Уруский в Facebook.
Вице-премьер добавил, что никаких личных контактов у него с Кадыровым не было и не планируется, украинская делегация обратила внимание организаторов о неприемлемости подобных ситуаций в будущем.
"Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя таким образом неуверенное поведение и слабость украинской стороны", - добавил Уруский.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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