https://ria.ru/20210222/iznasilovaniya-1598537638.html

Еще три женщины заявили о "парламентских" изнасилованиях в Австралии

Еще три женщины заявили о "парламентских" изнасилованиях в Австралии

Парламентский скандал в Австралии расширяется, еще три женщины заявили, что стали жертвами изнасилования или сексуальных домогательств, сообщает телеканал АВС. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T10:22

2021-02-22T10:22

2021-02-22T10:22

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Парламентский скандал в Австралии расширяется, еще три женщины заявили, что стали жертвами изнасилования или сексуальных домогательств, сообщает телеканал АВС.На прошлой неделе стало известно, что сотрудница пресс-службы министра обороны Австралии Бриттани Хиггинс подала в полицию заявление об изнасиловании. Инцидент произошел в марте 2019 года в здании парламента, в парламентском кабинете министра Линды Рейнольдс. Согласно заявлению, девушку изнасиловал товарищ по работе.Теперь неназванного сотрудника аппарата министра обороны обвиняют еще три женщины, в том числе парламентская помощница Либеральной партии и женщина, работавшая как волонтер в рамках предвыборной кампании 2016 года.Четвертая женщина обратилась в полицию по поводу инцидента, который произошел в 2017 году в Канберре в баре Public Bar, где традиционно собираются представители политического истеблишмента. Пострадавшая на условиях анонимности сообщила телеканалу, что речь идет о недопустимых прикосновениях, которые позволил себе обвиняемый.Власти Австралии пообещали провести быстрое и независимое расследование скандала, которое ведет не только полиция, но и специальная парламентская полиция.

https://ria.ru/20210218/pensioner-1598029272.html

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