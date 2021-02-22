https://ria.ru/20210222/iran-1598549441.html

США не могут участвовать во встрече по ядерной сделке, заявил МИД Ирана

США не могут участвовать во встрече по ядерной сделке, заявил МИД Ирана

США не могут участвовать во встрече по ядерной сделке, поскольку не являются участником соглашения, но Тегеран изучает статус США как гостя на таких... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T12:32

2021-02-22T12:32

2021-02-22T12:32

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

аббас аракчи

мид ирана

евросоюз

джо байден

иран

сша

в мире

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ТЕГЕРАН, 22 фев – РИА Новости. США не могут участвовать во встрече по ядерной сделке, поскольку не являются участником соглашения, но Тегеран изучает статус США как гостя на таких мероприятиях, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано сообщил, что Евросоюз проводит интенсивные консультации по возможности созыва неформальной встречи по иранской ядерной сделке с участием США."То, что согласовывает Евросоюз и координатор, мы считаем добрыми намерениями господина (Жозепа) Борреля, а его усилия направлены на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий. (Однако) США не являются членом СВПД, чтобы участвовать в таких встречах. Иран изучает в настоящий момент возможность присутствия США в качестве гостя", - сказал Хатибзаде в ходе брифинга.Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи также сообщал, что Тегеран изучает идею Евросоюза, предложившего проведение неформальной встречи по ядерной сделке с участием США. По его словам, с приходом администрации Джо Байдена к власти в США есть вероятность восстановления ядерной сделки.В Тегеране подчеркивали, что Вашингтон должен на практике отменить антииранские санкции, если США хотят вернуться в ядерную сделку и выполнения Ираном своих обязательства в соответствии с соглашением. США, в свою очередь, прежде заявляли, что Тегеран должен сначала сделать шаг.США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, в которую входят Москва и Пекин.В ответ на заявление Вашингтона официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подчеркнул, что "шестерка" перестала существовать после того, как США вышли из ядерной сделки – остались только пять посредников, и указал на необходимость снятия антииранских санкций.

https://ria.ru/20210219/ekspert-1598158615.html

https://ria.ru/20210221/iran-1598479101.html

иран

сша

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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), аббас аракчи, мид ирана, евросоюз, джо байден, иран, сша, в мире