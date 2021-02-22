https://ria.ru/20210222/investory-1598610324.html

Набиуллина дала советы начинающим инвесторам

Набиуллина дала советы начинающим инвесторам

Россиянам, которые только начали инвестировать на фондовом рынке, не стоит нести туда последние деньги или брать для этого кредит, а также необходимо оценивать... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T21:26

2021-02-22T21:26

2021-02-22T21:26

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россиянам, которые только начали инвестировать на фондовом рынке, не стоит нести туда последние деньги или брать для этого кредит, а также необходимо оценивать все риски при игре на бирже и "не класть яйца в одну корзину", советует глава Банка России Эльвира Набиуллина."Нельзя последние деньги нести на рынок - у вас всегда должны быть сбережения. Не класть яйца в одну корзину. Не инвестировать, во всяком случае для начинающих инвесторов, на заемные деньги", - дала советы начинающим инвесторам Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 1".Также глава ЦБ посоветовала инвесторам обязательно оценивать риски, когда им предлагают продукты с большой доходностью, отметив, что предыдущая доходность - это не обязательно будущая доходность.Россияне в прошлом году на фоне снизившейся доходности банковских вкладов стали активно выходить на фондовый рынок. По данным Мосбиржи, количество розничных инвесторов за январь 2021 года увеличилось почти на 626 тысяч человек и достигло рекордных 9,4 миллиона человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210221/tinkov-1598493135.html

https://ria.ru/20210214/dengi-1597428111.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика