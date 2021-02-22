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Набиуллина дала советы начинающим инвесторам
Набиуллина дала советы начинающим инвесторам
Россиянам, которые только начали инвестировать на фондовом рынке, не стоит нести туда последние деньги или брать для этого кредит, а также необходимо оценивать... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T21:26
2021-02-22T21:26
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россиянам, которые только начали инвестировать на фондовом рынке, не стоит нести туда последние деньги или брать для этого кредит, а также необходимо оценивать все риски при игре на бирже и "не класть яйца в одну корзину", советует глава Банка России Эльвира Набиуллина."Нельзя последние деньги нести на рынок - у вас всегда должны быть сбережения. Не класть яйца в одну корзину. Не инвестировать, во всяком случае для начинающих инвесторов, на заемные деньги", - дала советы начинающим инвесторам Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 1".Также глава ЦБ посоветовала инвесторам обязательно оценивать риски, когда им предлагают продукты с большой доходностью, отметив, что предыдущая доходность - это не обязательно будущая доходность.Россияне в прошлом году на фоне снизившейся доходности банковских вкладов стали активно выходить на фондовый рынок. По данным Мосбиржи, количество розничных инвесторов за январь 2021 года увеличилось почти на 626 тысяч человек и достигло рекордных 9,4 миллиона человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210221/tinkov-1598493135.html
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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Набиуллина дала советы начинающим инвесторам

21:26 22.02.2021
 
© Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Россиянам, которые только начали инвестировать на фондовом рынке, не стоит нести туда последние деньги или брать для этого кредит, а также необходимо оценивать все риски при игре на бирже и "не класть яйца в одну корзину", советует глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Нельзя последние деньги нести на рынок - у вас всегда должны быть сбережения. Не класть яйца в одну корзину. Не инвестировать, во всяком случае для начинающих инвесторов, на заемные деньги", - дала советы начинающим инвесторам Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 1".
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Также глава ЦБ посоветовала инвесторам обязательно оценивать риски, когда им предлагают продукты с большой доходностью, отметив, что предыдущая доходность - это не обязательно будущая доходность.
Россияне в прошлом году на фоне снизившейся доходности банковских вкладов стали активно выходить на фондовый рынок. По данным Мосбиржи, количество розничных инвесторов за январь 2021 года увеличилось почти на 626 тысяч человек и достигло рекордных 9,4 миллиона человек.
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РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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