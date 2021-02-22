https://ria.ru/20210222/investor-1598571852.html
Путин напомнил, что Москва является крупнейшим инвестором для Минска
Путин напомнил, что Москва является крупнейшим инвестором для Минска
Уровень стратегического партнерства Москвы и Минска подтверждается, РФ по-прежнему самый крупный инвестор для Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T15:36
2021-02-22T15:36
2021-02-22T15:36
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
экономика
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СОЧИ, 22 фев - РИА Новости. Уровень стратегического партнерства Москвы и Минска подтверждается, РФ по-прежнему самый крупный инвестор для Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко."Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается, и Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии - около 50%, мы самый крупный инвестор, свыше 4 миллиардов долларов проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику", - сказал Путин.Он отметил, что инструменты взаимодействия двух стран отлажены хорошо.
https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598569969.html
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, экономика