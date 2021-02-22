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Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Гарибашвили
Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Гарибашвили
Парламент Грузии большинством голосов вынес вотум доверия кандидату на пост премьера Ираклию Гарибашвили, его правительству и программе. Голосование... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T20:51
2021-02-22T23:42
давид залкалиани
георгий гахария
ираклий гарибашвили
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 22 фев — РИА Новости. Парламент Грузии большинством голосов вынес вотум доверия кандидату на пост премьера Ираклию Гарибашвили, его правительству и программе. Голосование транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.За проголосовали 89 депутатов, а против — два. Правящая партия "Грузинская мечта" занимает в парламенте 90 мест из 150. Для вынесения решения было необходимо 75 голосов. Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Гарибашвили премьером.Место главы правительства стало вакантным после того, как на прошлой неделе премьер-министр Георгий Гахария заявил об отставке из-за разногласий с членами команды по поводу ареста оппозиционера Ники Мелии. Суд постановил заключить его под стражу из-за неуплаты залога. Гахария выразил мнение, что задержание оппозиционера могло бы вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране.В новый состав правительства Грузии входят все прежние министры, кроме двух. Министром инфраструктуры вместо Майи Цкитишвили стал Ираклий Карселадзе, а Министерство обороны, которое до недавних пор возглавлял Гарибашвили, теперь будет возглавлять его заместитель Джуаншер Бурчуладзе.Остальной состав кабмина выглядит следующим образом: министр внутренних дел — Вахтанг Гомелаури, министр образования, науки, культуры и спорта — Михаил Чхенкели, глава Минздрава — Екатерина Тикарадзе, госминистр по вопросам примирения и гражданской интеграции — Тея Ахвледиани, министр финансов — Вано Мачавариани, глава МИД Давид Залкалиани, министр юстиции — Гоча Лорткипанидзе, министр окружающей среды и природных ресурсов — Леван Давиташвили, министр экономики и устойчивого развития — Натия Турнава.
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давид залкалиани, георгий гахария, ираклий гарибашвили, грузия, в мире

Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Гарибашвили

20:51 22.02.2021 (обновлено: 23:42 22.02.2021)
 
© AP Photo / Shakh AivazovПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© AP Photo / Shakh Aivazov
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ТБИЛИСИ, 22 фев — РИА Новости. Парламент Грузии большинством голосов вынес вотум доверия кандидату на пост премьера Ираклию Гарибашвили, его правительству и программе. Голосование транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.
За проголосовали 89 депутатов, а против — два.
Правящая партия "Грузинская мечта" занимает в парламенте 90 мест из 150. Для вынесения решения было необходимо 75 голосов.
Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Гарибашвили премьером.
Место главы правительства стало вакантным после того, как на прошлой неделе премьер-министр Георгий Гахария заявил об отставке из-за разногласий с членами команды по поводу ареста оппозиционера Ники Мелии. Суд постановил заключить его под стражу из-за неуплаты залога. Гахария выразил мнение, что задержание оппозиционера могло бы вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране.
В новый состав правительства Грузии входят все прежние министры, кроме двух. Министром инфраструктуры вместо Майи Цкитишвили стал Ираклий Карселадзе, а Министерство обороны, которое до недавних пор возглавлял Гарибашвили, теперь будет возглавлять его заместитель Джуаншер Бурчуладзе.
Остальной состав кабмина выглядит следующим образом: министр внутренних дел — Вахтанг Гомелаури, министр образования, науки, культуры и спорта — Михаил Чхенкели, глава Минздрава — Екатерина Тикарадзе, госминистр по вопросам примирения и гражданской интеграции — Тея Ахвледиани, министр финансов — Вано Мачавариани, глава МИД Давид Залкалиани, министр юстиции — Гоча Лорткипанидзе, министр окружающей среды и природных ресурсов — Леван Давиташвили, министр экономики и устойчивого развития — Натия Турнава.
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
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Давид ЗалкалианиГеоргий ГахарияИраклий ГарибашвилиГрузияВ мире
 
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