https://ria.ru/20210222/gruziya-1598608319.html

Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Гарибашвили

Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Гарибашвили

Парламент Грузии большинством голосов вынес вотум доверия кандидату на пост премьера Ираклию Гарибашвили, его правительству и программе. Голосование... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T20:51

2021-02-22T20:51

2021-02-22T23:42

давид залкалиани

георгий гахария

ираклий гарибашвили

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 22 фев — РИА Новости. Парламент Грузии большинством голосов вынес вотум доверия кандидату на пост премьера Ираклию Гарибашвили, его правительству и программе. Голосование транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.За проголосовали 89 депутатов, а против — два. Правящая партия "Грузинская мечта" занимает в парламенте 90 мест из 150. Для вынесения решения было необходимо 75 голосов. Президент Грузии подписала распоряжение о назначении Гарибашвили премьером.Место главы правительства стало вакантным после того, как на прошлой неделе премьер-министр Георгий Гахария заявил об отставке из-за разногласий с членами команды по поводу ареста оппозиционера Ники Мелии. Суд постановил заключить его под стражу из-за неуплаты залога. Гахария выразил мнение, что задержание оппозиционера могло бы вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране.В новый состав правительства Грузии входят все прежние министры, кроме двух. Министром инфраструктуры вместо Майи Цкитишвили стал Ираклий Карселадзе, а Министерство обороны, которое до недавних пор возглавлял Гарибашвили, теперь будет возглавлять его заместитель Джуаншер Бурчуладзе.Остальной состав кабмина выглядит следующим образом: министр внутренних дел — Вахтанг Гомелаури, министр образования, науки, культуры и спорта — Михаил Чхенкели, глава Минздрава — Екатерина Тикарадзе, госминистр по вопросам примирения и гражданской интеграции — Тея Ахвледиани, министр финансов — Вано Мачавариани, глава МИД Давид Залкалиани, министр юстиции — Гоча Лорткипанидзе, министр окружающей среды и природных ресурсов — Леван Давиташвили, министр экономики и устойчивого развития — Натия Турнава.

https://ria.ru/20210222/saakashvili-1598558302.html

грузия

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давид залкалиани, георгий гахария, ираклий гарибашвили, грузия, в мире