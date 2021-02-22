https://ria.ru/20210222/gotovnost-1598559523.html
Московские городские службы заявили о готовности к экстремальным морозам
Московские городские службы заявили о готовности к экстремальным морозам
Городские службы и энергетический комплекс Москвы готовы к работе в условиях экстремальных температур в связи с прогнозируемыми морозами, сообщается в... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T14:18
2021-02-22T14:18
2021-02-22T14:34
комплекс городского хозяйства москвы
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593149702_0:155:3171:1939_1920x0_80_0_0_a41370c383ad1eb20d522195749273ba.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Городские службы и энергетический комплекс Москвы готовы к работе в условиях экстремальных температур в связи с прогнозируемыми морозами, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, в городе ожидаются самые сильные за последние 65 лет морозы – ночью и утром 23 февраля температура воздуха опустится до минус 26-28 градусов. Городские службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в условиях экстремальных температур",- говорится в сообщении.Отмечается, что для бесперебойной работы всех систем и объектов жизнеобеспечения города на всех предприятиях Комплекса городского хозяйства продолжается круглосуточное дежурство ответственных лиц и ремонтного персонала."К оперативному реагированию на нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад, сформированы запасы резервного топлива, подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные",- говорится в сообщении.Отмечается, что теплоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме. "Температура теплоносителя в системе городского отопления остается максимальной – 130 градусов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210212/moscow-snow-1596864785.html
https://ria.ru/20210221/pogoda-1598516765.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593149702_442:0:3171:2047_1920x0_80_0_0_df672ea8a4b33b15f5a5af8632736659.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
комплекс городского хозяйства москвы, москва
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Городские службы и энергетический комплекс Москвы
готовы к работе в условиях экстремальных температур в связи с прогнозируемыми морозами, сообщается в Telegram
-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в городе ожидаются самые сильные за последние 65 лет морозы – ночью и утром 23 февраля температура воздуха опустится до минус 26-28 градусов. Городские службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в условиях экстремальных температур",- говорится в сообщении.
Отмечается, что для бесперебойной работы всех систем и объектов жизнеобеспечения города на всех предприятиях Комплекса городского хозяйства продолжается круглосуточное дежурство ответственных лиц и ремонтного персонала.
"К оперативному реагированию на нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад, сформированы запасы резервного топлива, подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные",- говорится в сообщении.
Отмечается, что теплоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме. "Температура теплоносителя в системе городского отопления остается максимальной – 130 градусов", - говорится в сообщении.