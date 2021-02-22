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Московские городские службы заявили о готовности к экстремальным морозам
Московские городские службы заявили о готовности к экстремальным морозам
Городские службы и энергетический комплекс Москвы готовы к работе в условиях экстремальных температур в связи с прогнозируемыми морозами, сообщается в... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T14:18
2021-02-22T14:34
комплекс городского хозяйства москвы
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Городские службы и энергетический комплекс Москвы готовы к работе в условиях экстремальных температур в связи с прогнозируемыми морозами, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, в городе ожидаются самые сильные за последние 65 лет морозы – ночью и утром 23 февраля температура воздуха опустится до минус 26-28 градусов. Городские службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в условиях экстремальных температур",- говорится в сообщении.Отмечается, что для бесперебойной работы всех систем и объектов жизнеобеспечения города на всех предприятиях Комплекса городского хозяйства продолжается круглосуточное дежурство ответственных лиц и ремонтного персонала."К оперативному реагированию на нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад, сформированы запасы резервного топлива, подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные",- говорится в сообщении.Отмечается, что теплоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме. "Температура теплоносителя в системе городского отопления остается максимальной – 130 градусов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210212/moscow-snow-1596864785.html
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комплекс городского хозяйства москвы, москва

Московские городские службы заявили о готовности к экстремальным морозам

14:18 22.02.2021 (обновлено: 14:34 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Городские службы и энергетический комплекс Москвы готовы к работе в условиях экстремальных температур в связи с прогнозируемыми морозами, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, в городе ожидаются самые сильные за последние 65 лет морозы – ночью и утром 23 февраля температура воздуха опустится до минус 26-28 градусов. Городские службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в условиях экстремальных температур",- говорится в сообщении.
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Отмечается, что для бесперебойной работы всех систем и объектов жизнеобеспечения города на всех предприятиях Комплекса городского хозяйства продолжается круглосуточное дежурство ответственных лиц и ремонтного персонала.
"К оперативному реагированию на нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад, сформированы запасы резервного топлива, подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные",- говорится в сообщении.
Отмечается, что теплоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме. "Температура теплоносителя в системе городского отопления остается максимальной – 130 градусов", - говорится в сообщении.
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