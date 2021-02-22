https://ria.ru/20210222/gotovnost-1598559523.html

Московские городские службы заявили о готовности к экстремальным морозам

Московские городские службы заявили о готовности к экстремальным морозам

Городские службы и энергетический комплекс Москвы готовы к работе в условиях экстремальных температур в связи с прогнозируемыми морозами, сообщается в... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T14:18

2021-02-22T14:18

2021-02-22T14:34

комплекс городского хозяйства москвы

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москва

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Городские службы и энергетический комплекс Москвы готовы к работе в условиях экстремальных температур в связи с прогнозируемыми морозами, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, в городе ожидаются самые сильные за последние 65 лет морозы – ночью и утром 23 февраля температура воздуха опустится до минус 26-28 градусов. Городские службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в условиях экстремальных температур",- говорится в сообщении.Отмечается, что для бесперебойной работы всех систем и объектов жизнеобеспечения города на всех предприятиях Комплекса городского хозяйства продолжается круглосуточное дежурство ответственных лиц и ремонтного персонала."К оперативному реагированию на нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад, сформированы запасы резервного топлива, подготовлены 2,5 тысячи аварийных источников электроснабжения, мобильные котельные",- говорится в сообщении.Отмечается, что теплоснабжение столицы осуществляется в штатном режиме. "Температура теплоносителя в системе городского отопления остается максимальной – 130 градусов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210212/moscow-snow-1596864785.html

https://ria.ru/20210221/pogoda-1598516765.html

москва

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комплекс городского хозяйства москвы, москва