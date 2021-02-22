https://ria.ru/20210222/germaniya-1598542183.html

В Германии оценили затраты на предстоящие выборы в бундестаг

В Германии оценили затраты на предстоящие выборы в бундестаг

Стоимость проведения выборов в бундестаг в сентябре этого года достигнет рекордной суммы и составит 107 миллионов евро, причиной тому является пандемия... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T11:08

2021-02-22T11:08

2021-02-22T11:08

германия

в мире

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Стоимость проведения выборов в бундестаг в сентябре этого года достигнет рекордной суммы и составит 107 миллионов евро, причиной тому является пандемия коронавируса, сообщает газета Saarbrücker Zeitung со ссылкой на информацию министерства внутренних дел.Повышение стоимости выборов связано с тем, что из-за пандемии меньше избирателей пойдут на участки и больше людей будут голосовать по почте. Перевозка таких писем финансируется федеральным правительством. Более того, для проведения выборов в период пандемии потребуется нанять больше человек.Газета приводит для сравнения стоимость проведения выборов в прошлые годы: в 2017 году сумма составила 92 миллиона евро, а в 2013 – 77 миллионов.Выборы в бундестаг ФРГ запланированы на 26 сентября.

https://ria.ru/20201202/germaniya-1587375660.html

https://ria.ru/20200224/1565142697.html

германия

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германия, в мире