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В Германии оценили затраты на предстоящие выборы в бундестаг
В Германии оценили затраты на предстоящие выборы в бундестаг
Стоимость проведения выборов в бундестаг в сентябре этого года достигнет рекордной суммы и составит 107 миллионов евро, причиной тому является пандемия... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T11:08
2021-02-22T11:08
германия
в мире
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Стоимость проведения выборов в бундестаг в сентябре этого года достигнет рекордной суммы и составит 107 миллионов евро, причиной тому является пандемия коронавируса, сообщает газета Saarbrücker Zeitung со ссылкой на информацию министерства внутренних дел.Повышение стоимости выборов связано с тем, что из-за пандемии меньше избирателей пойдут на участки и больше людей будут голосовать по почте. Перевозка таких писем финансируется федеральным правительством. Более того, для проведения выборов в период пандемии потребуется нанять больше человек.Газета приводит для сравнения стоимость проведения выборов в прошлые годы: в 2017 году сумма составила 92 миллиона евро, а в 2013 – 77 миллионов.Выборы в бундестаг ФРГ запланированы на 26 сентября.
https://ria.ru/20201202/germaniya-1587375660.html
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германия, в мире

В Германии оценили затраты на предстоящие выборы в бундестаг

11:08 22.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗдание Рейхстага в Берлине
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Стоимость проведения выборов в бундестаг в сентябре этого года достигнет рекордной суммы и составит 107 миллионов евро, причиной тому является пандемия коронавируса, сообщает газета Saarbrücker Zeitung со ссылкой на информацию министерства внутренних дел.
Повышение стоимости выборов связано с тем, что из-за пандемии меньше избирателей пойдут на участки и больше людей будут голосовать по почте. Перевозка таких писем финансируется федеральным правительством. Более того, для проведения выборов в период пандемии потребуется нанять больше человек.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 16:39
Штайнмайер объяснил, почему выборы 2021 года в Германии будут необычными
Газета приводит для сравнения стоимость проведения выборов в прошлые годы: в 2017 году сумма составила 92 миллиона евро, а в 2013 – 77 миллионов.
Выборы в бундестаг ФРГ запланированы на 26 сентября.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.02.2020
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Выборы нового лидера ХДС в Германии пройдут 25 апреля
 
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