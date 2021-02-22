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Вирусолог назвал условие возникновения эпидемии страшнее COVID-19
Вирусолог назвал условие возникновения эпидемии страшнее COVID-19
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, в каком случае возможно возникновение новой смертельной эпидемии. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T17:46
2021-02-22T17:46
распространение коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, в каком случае возможно возникновение новой смертельной эпидемии.Он пояснил, что существует риск рекомбинации между птичьими и человеческими вирусами. По словам врача, генетический материал вирусов гриппа состоит из восьми фрагментов и при попадании двух таких инфекций в клетку части генома легко перемешиваются."Вероятность этого не такая большая, но такая вещь возможна, и я не исключаю, что в будущем нас ожидают такие эпидемии, при которых коронавирусная покажется детской игрой", — сказал Альтштейн в комментарии Ura.ru.Специалист добавил, что появление такого вируса гриппа — редкое событие, но когда все условия совпадают, зарождаются наиболее страшные и массовые эпидемии, такие как "испанка".
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анатолий альтштейн, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Вирусолог назвал условие возникновения эпидемии страшнее COVID-19

17:46 22.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19
Медицинские работники в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, в каком случае возможно возникновение новой смертельной эпидемии.
Он пояснил, что существует риск рекомбинации между птичьими и человеческими вирусами. По словам врача, генетический материал вирусов гриппа состоит из восьми фрагментов и при попадании двух таких инфекций в клетку части генома легко перемешиваются.
"Вероятность этого не такая большая, но такая вещь возможна, и я не исключаю, что в будущем нас ожидают такие эпидемии, при которых коронавирусная покажется детской игрой", — сказал Альтштейн в комментарии Ura.ru.
Специалист добавил, что появление такого вируса гриппа — редкое событие, но когда все условия совпадают, зарождаются наиболее страшные и массовые эпидемии, такие как "испанка".
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