https://ria.ru/20210222/epidemiya-1598591488.html

Вирусолог назвал условие возникновения эпидемии страшнее COVID-19

Вирусолог назвал условие возникновения эпидемии страшнее COVID-19

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, в каком случае возможно возникновение новой смертельной эпидемии. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T17:46

2021-02-22T17:46

2021-02-22T17:46

распространение коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, в каком случае возможно возникновение новой смертельной эпидемии.Он пояснил, что существует риск рекомбинации между птичьими и человеческими вирусами. По словам врача, генетический материал вирусов гриппа состоит из восьми фрагментов и при попадании двух таких инфекций в клетку части генома легко перемешиваются."Вероятность этого не такая большая, но такая вещь возможна, и я не исключаю, что в будущем нас ожидают такие эпидемии, при которых коронавирусная покажется детской игрой", — сказал Альтштейн в комментарии Ura.ru.Специалист добавил, что появление такого вируса гриппа — редкое событие, но когда все условия совпадают, зарождаются наиболее страшные и массовые эпидемии, такие как "испанка".

https://radiosputnik.ria.ru/20210221/koronavirus-1598507141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус covid-19, здоровье - общество