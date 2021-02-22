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В Техасе восстановили энергоснабжение в домах пострадавших из-за холода
В Техасе восстановили энергоснабжение в домах пострадавших из-за холода
Американская энергетическая компания Entergy Corporation сообщила, что ее подразделение в Техасе завершило восстановление подачи электроснабжения для всех... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T07:07
2021-02-22T07:07
сша
техас
в мире
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американская энергетическая компания Entergy Corporation сообщила, что ее подразделение в Техасе завершило восстановление подачи электроснабжения для всех потребителей, которые пострадали из-за погодных условий на прошлой неделе."Entergy Texas восстановила подачу электроэнергии для всех клиентов, пострадавших вследствие зимней бури на этой неделе", - говорится в заявлении компании.Ранее сообщалось, что снежные бури и другие погодные явления вызвали массовые отключения электричества и воды в Техасе, а также очереди за продуктами, рост цен на бензин и многие другие неудобства для миллионов жителей штата. Десятки жителей Техаса погибли, более 4 миллионов человек остались без электричества.
https://ria.ru/20210222/moroz-1598528330.html
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сша, техас, в мире

В Техасе восстановили энергоснабжение в домах пострадавших из-за холода

07:07 22.02.2021
 
© Depositphotos / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
Радиатор отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Depositphotos / Georg.S.V
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американская энергетическая компания Entergy Corporation сообщила, что ее подразделение в Техасе завершило восстановление подачи электроснабжения для всех потребителей, которые пострадали из-за погодных условий на прошлой неделе.
"Entergy Texas восстановила подачу электроэнергии для всех клиентов, пострадавших вследствие зимней бури на этой неделе", - говорится в заявлении компании.
Ранее сообщалось, что снежные бури и другие погодные явления вызвали массовые отключения электричества и воды в Техасе, а также очереди за продуктами, рост цен на бензин и многие другие неудобства для миллионов жителей штата. Десятки жителей Техаса погибли, более 4 миллионов человек остались без электричества.
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