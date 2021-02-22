https://ria.ru/20210222/energosnabzhenie-1598528600.html

В Техасе восстановили энергоснабжение в домах пострадавших из-за холода

В Техасе восстановили энергоснабжение в домах пострадавших из-за холода

Американская энергетическая компания Entergy Corporation сообщила, что ее подразделение в Техасе завершило восстановление подачи электроснабжения для всех... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T07:07

2021-02-22T07:07

2021-02-22T07:07

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американская энергетическая компания Entergy Corporation сообщила, что ее подразделение в Техасе завершило восстановление подачи электроснабжения для всех потребителей, которые пострадали из-за погодных условий на прошлой неделе."Entergy Texas восстановила подачу электроэнергии для всех клиентов, пострадавших вследствие зимней бури на этой неделе", - говорится в заявлении компании.Ранее сообщалось, что снежные бури и другие погодные явления вызвали массовые отключения электричества и воды в Техасе, а также очереди за продуктами, рост цен на бензин и многие другие неудобства для миллионов жителей штата. Десятки жителей Техаса погибли, более 4 миллионов человек остались без электричества.

https://ria.ru/20210222/moroz-1598528330.html

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сша, техас, в мире