https://ria.ru/20210222/energosnabzhenie-1598528600.html
В Техасе восстановили энергоснабжение в домах пострадавших из-за холода
В Техасе восстановили энергоснабжение в домах пострадавших из-за холода
Американская энергетическая компания Entergy Corporation сообщила, что ее подразделение в Техасе завершило восстановление подачи электроснабжения для всех... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T07:07
2021-02-22T07:07
2021-02-22T07:07
сша
техас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151027/87/1510278744_0:750:4000:3000_1920x0_80_0_0_f4cbc274af0af2fbc3a45edad1a995f8.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американская энергетическая компания Entergy Corporation сообщила, что ее подразделение в Техасе завершило восстановление подачи электроснабжения для всех потребителей, которые пострадали из-за погодных условий на прошлой неделе."Entergy Texas восстановила подачу электроэнергии для всех клиентов, пострадавших вследствие зимней бури на этой неделе", - говорится в заявлении компании.Ранее сообщалось, что снежные бури и другие погодные явления вызвали массовые отключения электричества и воды в Техасе, а также очереди за продуктами, рост цен на бензин и многие другие неудобства для миллионов жителей штата. Десятки жителей Техаса погибли, более 4 миллионов человек остались без электричества.
https://ria.ru/20210222/moroz-1598528330.html
сша
техас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151027/87/1510278744_108:162:3892:3000_1920x0_80_0_0_33316f856f931ed6cb0869aac12b8787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, техас, в мире
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Американская энергетическая компания Entergy Corporation сообщила, что ее подразделение в Техасе
завершило восстановление подачи электроснабжения для всех потребителей, которые пострадали из-за погодных условий на прошлой неделе.
"Entergy Texas восстановила подачу электроэнергии для всех клиентов, пострадавших вследствие зимней бури на этой неделе", - говорится в заявлении компании.
Ранее сообщалось, что снежные бури и другие погодные явления вызвали массовые отключения электричества и воды в Техасе, а также очереди за продуктами, рост цен на бензин и многие другие неудобства для миллионов жителей штата. Десятки жителей Техаса погибли, более 4 миллионов человек остались без электричества.