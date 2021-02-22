https://ria.ru/20210222/draka-1598546748.html
Охранник не предотвратил драку между воспитанницами интерната на Сахалине
Охранник не предотвратил драку между воспитанницами интерната на Сахалине
Охранник школы-интерната на Сахалине не предотвратил драку между воспитанницами, в результате которой пострадала несовершеннолетняя девочка, сообщает в... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T11:58
2021-02-22T11:58
2021-02-22T11:58
сахалин
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 фев - РИА Новости. Охранник школы-интерната на Сахалине не предотвратил драку между воспитанницами, в результате которой пострадала несовершеннолетняя девочка, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.В воскресенье в местных СМИ сообщили, что проезжавшая мимо интерната женщина заметила за воротами девочку-подростка с окровавленным лицом и отвезла ее в скорую помощь. Сообщалось, что в своем избиении девочка винит воспитанниц интерната. Прокуратура начала проверку по данному факту.В понедельник и. о. прокурора Смирныховского района Евгений Бутенко совместно с уполномоченным по правам ребенка в Сахалинской области Любовью Устиновской и министерством образования региона провели проверку в ГКОУ Школа-интернат "Радуга"."В ходе проверки выявлены нарушения законодательства со стороны образовательного учреждения, а также частного охранного предприятия, сотрудник которого не принял меры по прекращению драки между несовершеннолетними, факт которой зафиксирован камерами видеонаблюдения", - сообщили в прокуратуре, добавив, что охранная деятельность осуществляется лицом, не имеющим на то разрешения.
https://ria.ru/20210215/draka-1597526971.html
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сахалин, сахалинская область, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 фев - РИА Новости. Охранник школы-интерната на Сахалине не предотвратил драку между воспитанницами, в результате которой пострадала несовершеннолетняя девочка, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
В воскресенье в местных СМИ сообщили, что проезжавшая мимо интерната женщина заметила за воротами девочку-подростка с окровавленным лицом и отвезла ее в скорую помощь. Сообщалось, что в своем избиении девочка винит воспитанниц интерната. Прокуратура начала проверку по данному факту.
В понедельник и. о. прокурора Смирныховского района Евгений Бутенко совместно с уполномоченным по правам ребенка в Сахалинской области
Любовью Устиновской и министерством образования региона провели проверку в ГКОУ Школа-интернат "Радуга".
"В ходе проверки выявлены нарушения законодательства со стороны образовательного учреждения, а также частного охранного предприятия, сотрудник которого не принял меры по прекращению драки между несовершеннолетними, факт которой зафиксирован камерами видеонаблюдения", - сообщили в прокуратуре, добавив, что охранная деятельность осуществляется лицом, не имеющим на то разрешения.