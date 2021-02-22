https://ria.ru/20210222/draka-1598546748.html

Охранник не предотвратил драку между воспитанницами интерната на Сахалине

Охранник не предотвратил драку между воспитанницами интерната на Сахалине

Охранник школы-интерната на Сахалине не предотвратил драку между воспитанницами, в результате которой пострадала несовершеннолетняя девочка, сообщает в... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T11:58

2021-02-22T11:58

2021-02-22T11:58

сахалин

сахалинская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 фев - РИА Новости. Охранник школы-интерната на Сахалине не предотвратил драку между воспитанницами, в результате которой пострадала несовершеннолетняя девочка, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.В воскресенье в местных СМИ сообщили, что проезжавшая мимо интерната женщина заметила за воротами девочку-подростка с окровавленным лицом и отвезла ее в скорую помощь. Сообщалось, что в своем избиении девочка винит воспитанниц интерната. Прокуратура начала проверку по данному факту.В понедельник и. о. прокурора Смирныховского района Евгений Бутенко совместно с уполномоченным по правам ребенка в Сахалинской области Любовью Устиновской и министерством образования региона провели проверку в ГКОУ Школа-интернат "Радуга"."В ходе проверки выявлены нарушения законодательства со стороны образовательного учреждения, а также частного охранного предприятия, сотрудник которого не принял меры по прекращению драки между несовершеннолетними, факт которой зафиксирован камерами видеонаблюдения", - сообщили в прокуратуре, добавив, что охранная деятельность осуществляется лицом, не имеющим на то разрешения.

https://ria.ru/20210215/draka-1597526971.html

сахалин

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, сахалинская область, происшествия