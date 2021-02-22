В Египте чиновница присваивала улицам города имена мужа и его родни
КАИР, 22 фев – РИА Новости. Губернатор египетской провинции Кальюбия на севере страны уволил директора департамента благоустройства города Кафр-Шукр после того, как она назвала несколько улиц в честь своего мужа и его родственников, сообщает газета el-Watan.
"Принято решение уволить главу департамента благоустройства города Кафр-Шукр после получения многочисленных жалоб жителей о том, что в новом генплане города несколько улиц переименованы в честь ее мужа и его родственников. Дело передано в административную прокуратуру для расследования и принятия законных мер в случае подтверждения фактов", - заявил губернатор Абдулхамид Хадджан.
По его словам, действия чиновницы, которая обозначена в газете как Мона М., являются грубым нарушением закона, так как решение о присвоении названий улицам принимает местный народный совет или специальный комитет. В последнее время улицы в Египте называют исключительно в честь общественных деятелей или военных и полицейских, погибших в ходе борьбы с террористами.
Сама чиновница, назвавшая улицы в честь мужа, его братьев и свекра, отрицает обвинения и говорит, что ей мстит житель города, решивший таким образом прославиться. Речь идет о некоем Сами Гамале, который после "кризиса с названиями улиц" предложил переименовать по тому же примеру город Кафр-Шукр в "Город Сами Гамаля". Сам гражданин говорит, что таким образом выразил протест.
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