https://ria.ru/20210222/chinovnitsa-1598523734.html

В Египте чиновница присваивала улицам города имена мужа и его родни

В Египте чиновница присваивала улицам города имена мужа и его родни

Губернатор египетской провинции Кальюбия на севере страны уволил директора департамента благоустройства города Кафр-Шукр после того, как она назвала несколько... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T01:36

2021-02-22T01:36

2021-02-22T01:36

египет

в мире

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КАИР, 22 фев – РИА Новости. Губернатор египетской провинции Кальюбия на севере страны уволил директора департамента благоустройства города Кафр-Шукр после того, как она назвала несколько улиц в честь своего мужа и его родственников, сообщает газета el-Watan.По его словам, действия чиновницы, которая обозначена в газете как Мона М., являются грубым нарушением закона, так как решение о присвоении названий улицам принимает местный народный совет или специальный комитет. В последнее время улицы в Египте называют исключительно в честь общественных деятелей или военных и полицейских, погибших в ходе борьбы с террористами.Сама чиновница, назвавшая улицы в честь мужа, его братьев и свекра, отрицает обвинения и говорит, что ей мстит житель города, решивший таким образом прославиться. Речь идет о некоем Сами Гамале, который после "кризиса с названиями улиц" предложил переименовать по тому же примеру город Кафр-Шукр в "Город Сами Гамаля". Сам гражданин говорит, что таким образом выразил протест.

https://realty.ria.ru/20200326/1569180016.html

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, в мире