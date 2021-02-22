https://ria.ru/20210222/boeing-777-1598539766.html

ЧП с самолетами Boeing 777

ЧП с самолетами Boeing 777

Обломки обшивки пассажирского Boeing 777 компании United Airlines упали 20 февраля в жилом районе около американского города Денвер (Колорадо) из-за... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T10:51

2021-02-22T10:51

2021-02-22T10:51

boeing 777

справки

в мире

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Обломки обшивки пассажирского Boeing 777 компании United Airlines упали 20 февраля в жилом районе около американского города Денвер (Колорадо) из-за неисправности двигателя. Самолет благополучно вернулся в Денвер вскоре после вылета. Никто не пострадал. United Airlines решила временно прекратить полеты 24 самолетов этого типа.Ниже приводится справочная информация о ЧП с самолетами Boeing 777.201922 января самолет Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind Airlines был вынужден прервать разбег на взлет в аэропорту Иркутска. Из-за обнаруженной технической неисправности двигателя самолет вернулся на рулежную дорожку и высадил пассажиров. На борту находились 430 пассажиров и 15 членов экипажа, никто не пострадал.20163 августа в международном аэропорту Дубая при выполнении рейса из индийского города Тируванантапурам совершил неудачную посадку самолет Boeing 777 авиакомпании Emirates. На борту находилось 300 человек, в том числе 282 пассажира. Все были эвакуированы, никто не пострадал.27 июня в аэропорту Чанги (Сингапур) при экстренной посадке загорелся авиалайнер Boeing 777-312ER авиакомпании Singapore Airlines. Он выполнял рейс по маршруту Сингапур—Милан (Италия), но через три часа после взлета сработал датчик неисправности масла в двигателе. После приземления правый двигатель, расположенный на крыле самолета, загорелся. На борту в этот момент находилось 222 пассажира и 19 членов экипажа. Всех их удалось эвакуировать, никто не пострадал.20159 сентября 2015 года в аэропорту Лас-Вегаса загорелся самолет Boeing 777-200 авиакомпании British Airways, направлявшийся в Лондон. Причиной стало возгорание левого двигателя. На борту находились 159 пассажиров и 13 членов экипажа, все они были эвакуированы при помощи надувных аварийных трапов. Пострадали 13 человек.201417 июля под Донецком (Украина) произошло крушение самолета Boeing 777 малазийских авиалиний, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту лайнера находились 298 человек, среди которых было 85 детей и 15 членов экипажа. Выживших в авиакатастрофе не было.8 марта совершавший рейс из столицы Малайзии Куала-Лумпур в Пекин (Китай) самолет Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines пропал с экранов радаров. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В операции по поиску самолета приняли участие 26 стран мира. В январе 2015 года власти Малайзии объявили, что все люди, находившиеся на борту пропавшего самолета, официально считаются погибшими.20136 июля в аэропорту Сан-Франциско потерпел катастрофу самолет Boeing-777 авиакомпании Asiana Airlines. От удара самолет потерял хвостовое оперение и загорелся. Когда Boeing остановился, съехав с полосы, большая часть пассажиров успела самостоятельно покинуть салон, а самолет выгорел так, что остался без верхней части фюзеляжа. На борту находилось 307 человек. Погибли два человека, 181 были госпитализированы.201231 марта в Токио (Япония) совершил жесткую посадку самолет Boeing 777-200 авиакомпании Japan Airlines. После приземления на взлетно-посадочную полосу нижняя часть его кормовой части фюзеляжа коснулась взлетно-посадочной полосы, а затем повредила корпус. На борту находились 308 человек, никто не пострадал.201129 июля в международном аэропорту Каира (Египет) в самолете Boeing 777-200 авиакомпании Egypt Air произошел пожар в кабине пилота. На борту находились 317 человек, все они были эвакуированы. Самолет получил серьезные повреждения, в результате ЧП никто не пострадал.200929 апреля в международном аэропорту Сиэтла Seattle-Tacoma International Airport в США совершил аварийную посадку самолет Boeing 777 южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines. Решение о вынужденной посадке было принято после возгорания, обнаруженного в одном из двигателей авиалайнера. На борту находились 179 человек, никто не пострадал.200817 января в лондонском аэропорту Хитроу (Великобритания), не долетев до взлетно-посадочной полосы, совершил аварийную посадку самолет Boeing 777 авиакомпании British Airways, выполнявший рейс Пекин-Лондон. Нештатная ситуация произошла на высоте около 200 метров, когда самолет находился приблизительно в трех километрах от места приземления. Все находившиеся на борту люди смогли эвакуироваться из самолета по надувным трапам в течение 90 секунд после остановки самолета. 18 человек из 136 пассажиров и 16 членов экипажа получили травмы, погибших не было.20078 мая в Аргентине из-за неисправности радаров чуть не столкнулись самолеты Боинг 777 американской компании United Airlines, выполнявший рейс по маршруту Нью-Йорк - Буэнос-Айрес и MD-82 аргентинской авиакомпании Andes, следовавший встречным курсом в воздушной зоне аргентинской столицы. В результате происшествия никто не пострадал.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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