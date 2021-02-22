ЧП с самолетами Boeing 777
© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании "Аэрофлот" заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Обломки обшивки пассажирского Boeing 777 компании United Airlines упали 20 февраля в жилом районе около американского города Денвер (Колорадо) из-за неисправности двигателя. Самолет благополучно вернулся в Денвер вскоре после вылета. Никто не пострадал. United Airlines решила временно прекратить полеты 24 самолетов этого типа.
Ниже приводится справочная информация о ЧП с самолетами Boeing 777.
2019
22 января самолет Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind Airlines был вынужден прервать разбег на взлет в аэропорту Иркутска. Из-за обнаруженной технической неисправности двигателя самолет вернулся на рулежную дорожку и высадил пассажиров. На борту находились 430 пассажиров и 15 членов экипажа, никто не пострадал.
2016
27 июня в аэропорту Чанги (Сингапур) при экстренной посадке загорелся авиалайнер Boeing 777-312ER авиакомпании Singapore Airlines. Он выполнял рейс по маршруту Сингапур—Милан (Италия), но через три часа после взлета сработал датчик неисправности масла в двигателе. После приземления правый двигатель, расположенный на крыле самолета, загорелся. На борту в этот момент находилось 222 пассажира и 19 членов экипажа. Всех их удалось эвакуировать, никто не пострадал.
2015
9 сентября 2015 года в аэропорту Лас-Вегаса загорелся самолет Boeing 777-200 авиакомпании British Airways, направлявшийся в Лондон. Причиной стало возгорание левого двигателя. На борту находились 159 пассажиров и 13 членов экипажа, все они были эвакуированы при помощи надувных аварийных трапов. Пострадали 13 человек.
2014
17 июля под Донецком (Украина) произошло крушение самолета Boeing 777 малазийских авиалиний, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту лайнера находились 298 человек, среди которых было 85 детей и 15 членов экипажа. Выживших в авиакатастрофе не было.
8 марта совершавший рейс из столицы Малайзии Куала-Лумпур в Пекин (Китай) самолет Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines пропал с экранов радаров. На борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В операции по поиску самолета приняли участие 26 стран мира. В январе 2015 года власти Малайзии объявили, что все люди, находившиеся на борту пропавшего самолета, официально считаются погибшими.
2013
6 июля в аэропорту Сан-Франциско потерпел катастрофу самолет Boeing-777 авиакомпании Asiana Airlines. От удара самолет потерял хвостовое оперение и загорелся. Когда Boeing остановился, съехав с полосы, большая часть пассажиров успела самостоятельно покинуть салон, а самолет выгорел так, что остался без верхней части фюзеляжа. На борту находилось 307 человек. Погибли два человека, 181 были госпитализированы.
2012
31 марта в Токио (Япония) совершил жесткую посадку самолет Boeing 777-200 авиакомпании Japan Airlines. После приземления на взлетно-посадочную полосу нижняя часть его кормовой части фюзеляжа коснулась взлетно-посадочной полосы, а затем повредила корпус. На борту находились 308 человек, никто не пострадал.
2011
2009
29 апреля в международном аэропорту Сиэтла Seattle-Tacoma International Airport в США совершил аварийную посадку самолет Boeing 777 южнокорейской авиакомпании Asiana Airlines. Решение о вынужденной посадке было принято после возгорания, обнаруженного в одном из двигателей авиалайнера. На борту находились 179 человек, никто не пострадал.
2008
17 января в лондонском аэропорту Хитроу (Великобритания), не долетев до взлетно-посадочной полосы, совершил аварийную посадку самолет Boeing 777 авиакомпании British Airways, выполнявший рейс Пекин-Лондон. Нештатная ситуация произошла на высоте около 200 метров, когда самолет находился приблизительно в трех километрах от места приземления. Все находившиеся на борту люди смогли эвакуироваться из самолета по надувным трапам в течение 90 секунд после остановки самолета. 18 человек из 136 пассажиров и 16 членов экипажа получили травмы, погибших не было.
2007
8 мая в Аргентине из-за неисправности радаров чуть не столкнулись самолеты Боинг 777 американской компании United Airlines, выполнявший рейс по маршруту Нью-Йорк - Буэнос-Айрес и MD-82 аргентинской авиакомпании Andes, следовавший встречным курсом в воздушной зоне аргентинской столицы. В результате происшествия никто не пострадал.