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Эксперт предположил, что Путин и Лукашенко обсудят кредит для Минска
Эксперт предположил, что Путин и Лукашенко обсудят кредит для Минска
Главной темой на предстоящей в Сочи встрече президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина станет выделение Минску нового кредита,... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T08:18
2021-02-22T08:18
россия
евразийский фонд стабилизации и развития
министерство финансов белоруссии
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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МИНСК, 22 фев - РИА Новости. Главной темой на предстоящей в Сочи встрече президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина станет выделение Минску нового кредита, считает белорусский политолог Всеволод Шимов.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что переговоры Путина и Лукашенко пройдут в Сочи 22 февраля. Лукашенко направился с рабочим визитом в РФ 19 февраля, о чем проинформировала его пресс-служба. Отмечалось, что, среди прочего, он намерен обсудить с российским коллегой совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности. А перед поездкой Лукашенко опроверг слухи о том, что Минск планирует запросить в России новый кредит в три миллиарда долларов, отмечал, что "не едет туда чего-то просить"."Я не думаю, что следует ждать каких-то прорывных договоренностей. Скорее всего, основной темой станет предоставление очередного кредита Белоруссии, поскольку для официального Минска сейчас важно не допустить дестабилизации социально-экономической обстановки, что может спровоцировать новую волну политических волнений", - сказал Шимов РИА Новости.При этом эксперт полагает, что белорусская сторона постарается "затянуть вопрос о реальном углублении интеграции, как это неоднократно делалось раньше". По словам Шимова, в Минске рассматривают более тесное сближение с Россией "как угрозу белорусскому суверенитету, и этот подход остается неизменным"."Другой вопрос, что переговорная позиция Минска сейчас ослаблена конфронтацией с Западом, что делает невозможным тот "многовекторный" курс, то есть лавирование между Россией и западными странами, который проводился в течение последних лет. Это вынуждает белорусскую сторону идти на определенные уступки", - заметил собеседник агентства.Шимов, в частности, обратил внимание, что республика уже согласилась перенаправить часть своих транзитных грузов с Прибалтики на российские порты, хотя раньше эта идея не находила у нее понимания. В этой связи, полагает политолог, нельзя исключать, что в ходе переговоров в Сочи белорусская сторона "будет вынуждена пойти еще на какие-то уступки в вопросах интеграционного взаимодействия, хотя и постарается их свести к сугубо символическим вещам".В сентябре 2020 года Путин и Лукашенко договорились, что Москва выделит Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов. В октябре Белоруссия получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития. В декабре было подписано межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов, после чего республикой был получен первый транш. В феврале глава минфина Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что рассчитывает получить второй транш в первом полугодии текущего года.
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россия, евразийский фонд стабилизации и развития, министерство финансов белоруссии, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Эксперт предположил, что Путин и Лукашенко обсудят кредит для Минска

08:18 22.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИНСК, 22 фев - РИА Новости. Главной темой на предстоящей в Сочи встрече президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина станет выделение Минску нового кредита, считает белорусский политолог Всеволод Шимов.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что переговоры Путина и Лукашенко пройдут в Сочи 22 февраля. Лукашенко направился с рабочим визитом в РФ 19 февраля, о чем проинформировала его пресс-служба. Отмечалось, что, среди прочего, он намерен обсудить с российским коллегой совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности. А перед поездкой Лукашенко опроверг слухи о том, что Минск планирует запросить в России новый кредит в три миллиарда долларов, отмечал, что "не едет туда чего-то просить".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 15:08
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко
"Я не думаю, что следует ждать каких-то прорывных договоренностей. Скорее всего, основной темой станет предоставление очередного кредита Белоруссии, поскольку для официального Минска сейчас важно не допустить дестабилизации социально-экономической обстановки, что может спровоцировать новую волну политических волнений", - сказал Шимов РИА Новости.
При этом эксперт полагает, что белорусская сторона постарается "затянуть вопрос о реальном углублении интеграции, как это неоднократно делалось раньше". По словам Шимова, в Минске рассматривают более тесное сближение с Россией "как угрозу белорусскому суверенитету, и этот подход остается неизменным".
"Другой вопрос, что переговорная позиция Минска сейчас ослаблена конфронтацией с Западом, что делает невозможным тот "многовекторный" курс, то есть лавирование между Россией и западными странами, который проводился в течение последних лет. Это вынуждает белорусскую сторону идти на определенные уступки", - заметил собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 15:49
Стало известно место встречи Путина и Лукашенко
Шимов, в частности, обратил внимание, что республика уже согласилась перенаправить часть своих транзитных грузов с Прибалтики на российские порты, хотя раньше эта идея не находила у нее понимания. В этой связи, полагает политолог, нельзя исключать, что в ходе переговоров в Сочи белорусская сторона "будет вынуждена пойти еще на какие-то уступки в вопросах интеграционного взаимодействия, хотя и постарается их свести к сугубо символическим вещам".
В сентябре 2020 года Путин и Лукашенко договорились, что Москва выделит Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов. В октябре Белоруссия получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития. В декабре было подписано межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов, после чего республикой был получен первый транш. В феврале глава минфина Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что рассчитывает получить второй транш в первом полугодии текущего года.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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Песков раскрыл, ждать ли заявлений после встречи Путина и Лукашенко
 
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