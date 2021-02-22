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https://ria.ru/20210222/avstraliya-1598224881.html
Датирован самый древний образец наскальной живописи в Австралии
Датирован самый древний образец наскальной живописи в Австралии
Самый старый в Австралии наскальный рисунок имеет возраст более 17 тысяч лет. К такому выводу пришли австралийские ученые, определившие время создания... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T19:00
2021-02-22T19:00
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Самый старый в Австралии наскальный рисунок имеет возраст более 17 тысяч лет. К такому выводу пришли австралийские ученые, определившие время создания изображения с помощью новаторской технологии радиоуглеродного датирования. На рисунке изображено животное, похожее на кенгуру. Результаты опубликованы в журнале Nature Human Behavior.Образцы первобытного искусства, среди которых особое место занимают наскальные рисунки, традиционно привлекают внимание археологов и антропологов. Таких рисунков в Австралии довольно много. Большинство из них достаточно натуралистично изображают животных или сцены охоты, но определить, как давно были созданы эти рисунки, очень трудно, потому что пигмент краски обычно не содержит органический материал, который необходим для радиоуглеродного датирования.Австралийские археологи, изучавшие образцы наскального искусства из региона Кимберли в Западной Австралии, заметили, что на некоторых рисунках есть остатки древних осиных гнезд, которые можно датировать радиоуглеродным методом, а если найти такое место, где фрагменты гнезд насекомых сохранились как под рисунком, так и поверх него, то можно определить временной диапазон создания произведений.Применив такой подход, авторы установили, что в изученном районе большинство рисунков, выполненных в едином стиле и изображающих животных — змею, ящерицу и более крупных сумчатых, напоминающих кенгуру, валлаби или квокку, были созданы между 17000 и 13000 лет назад. По мнению ученых, это подтверждает, что в течение как минимум четырех тысяч лет в конце Последнего ледникового максимума на территории Австралии существовал единый художественный стиль. Самое старое изображение, по оценкам исследователей, имеет возраст от 17100 до 17500 и лет. Эта двухметровая картина с изображением кенгуру стала, таким образом, древнейшим нетронутым образцом наскальной живописью в Австралии. Она нарисована на наклонном потолке каменного укрытия в округе Баланггарра."С помощью радиоуглеродного метода мы датировали три осиных гнезда под картиной и три гнезда, построенные над ней, чтобы с уверенностью определить, что картине от 17500 до 17100 лет, скорее всего — около 17300 лет", — приводятся в пресс-релизе Мельбурнского университета слова руководителя исследования доктора Дэмиена Финча (Damien Finch) из Школы наук о Земле, который первым придумал и применил новую технику.Раньше исследователи пытались определить возраст только на основе стилистических особенностей картин и порядка, в котором они были нарисованы и накладывались друг на друга. Теперь же они смогли подтвердить свои предположения о том, что так называемый натуралистический стиль, когда животное старались изобразить в натуральную величину, действительно самый древний. "Это значительное открытие, — говорит Финч. — Мы никогда не сможем узнать, что было в голове у художника, когда он писал это произведение более 600 поколений назад, но теперь мы знаем, что натуралистический период простирался до конца последнего ледникового периода, когда окружающая среда была более прохладной и сухой, чем сегодня"."Это культовое изображение кенгуру визуально похоже на наскальные рисунки с островов в Юго-Восточной Азии, датируемые более чем 40000 лет назад, что предполагает более древнюю культурную связь", — добавляет еще один автор исследования доктор Свен Узман (Sven Ouzman) из Школы социальных наук Университета Западной Австралии.Авторы надеются, что и в Австралии со временем они найдут более древние образцы наскальной живописи.
https://ria.ru/20210217/mumiya-1597729621.html
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новости культуры, археология, земля - риа наука, австралия

Датирован самый древний образец наскальной живописи в Австралии

19:00 22.02.2021
 
© Фото : Peter Veth, Balanggarra AboriginalДревнейший наскальный рисунок в Австралии, имеющий возраст 17300 лет
Древнейший наскальный рисунок в Австралии, имеющий возраст 17300 лет - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Фото : Peter Veth, Balanggarra Aboriginal
Древнейший наскальный рисунок в Австралии, имеющий возраст 17300 лет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Самый старый в Австралии наскальный рисунок имеет возраст более 17 тысяч лет. К такому выводу пришли австралийские ученые, определившие время создания изображения с помощью новаторской технологии радиоуглеродного датирования. На рисунке изображено животное, похожее на кенгуру. Результаты опубликованы в журнале Nature Human Behavior.
Образцы первобытного искусства, среди которых особое место занимают наскальные рисунки, традиционно привлекают внимание археологов и антропологов. Таких рисунков в Австралии довольно много. Большинство из них достаточно натуралистично изображают животных или сцены охоты, но определить, как давно были созданы эти рисунки, очень трудно, потому что пигмент краски обычно не содержит органический материал, который необходим для радиоуглеродного датирования.
Австралийские археологи, изучавшие образцы наскального искусства из региона Кимберли в Западной Австралии, заметили, что на некоторых рисунках есть остатки древних осиных гнезд, которые можно датировать радиоуглеродным методом, а если найти такое место, где фрагменты гнезд насекомых сохранились как под рисунком, так и поверх него, то можно определить временной диапазон создания произведений.
Применив такой подход, авторы установили, что в изученном районе большинство рисунков, выполненных в едином стиле и изображающих животных — змею, ящерицу и более крупных сумчатых, напоминающих кенгуру, валлаби или квокку, были созданы между 17000 и 13000 лет назад. По мнению ученых, это подтверждает, что в течение как минимум четырех тысяч лет в конце Последнего ледникового максимума на территории Австралии существовал единый художественный стиль.
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Самое старое изображение, по оценкам исследователей, имеет возраст от 17100 до 17500 и лет. Эта двухметровая картина с изображением кенгуру стала, таким образом, древнейшим нетронутым образцом наскальной живописью в Австралии. Она нарисована на наклонном потолке каменного укрытия в округе Баланггарра.
"С помощью радиоуглеродного метода мы датировали три осиных гнезда под картиной и три гнезда, построенные над ней, чтобы с уверенностью определить, что картине от 17500 до 17100 лет, скорее всего — около 17300 лет", — приводятся в пресс-релизе Мельбурнского университета слова руководителя исследования доктора Дэмиена Финча (Damien Finch) из Школы наук о Земле, который первым придумал и применил новую технику.
Раньше исследователи пытались определить возраст только на основе стилистических особенностей картин и порядка, в котором они были нарисованы и накладывались друг на друга. Теперь же они смогли подтвердить свои предположения о том, что так называемый натуралистический стиль, когда животное старались изобразить в натуральную величину, действительно самый древний.
"Это значительное открытие, — говорит Финч. — Мы никогда не сможем узнать, что было в голове у художника, когда он писал это произведение более 600 поколений назад, но теперь мы знаем, что натуралистический период простирался до конца последнего ледникового периода, когда окружающая среда была более прохладной и сухой, чем сегодня".
"Это культовое изображение кенгуру визуально похоже на наскальные рисунки с островов в Юго-Восточной Азии, датируемые более чем 40000 лет назад, что предполагает более древнюю культурную связь", — добавляет еще один автор исследования доктор Свен Узман (Sven Ouzman) из Школы социальных наук Университета Западной Австралии.
Авторы надеются, что и в Австралии со временем они найдут более древние образцы наскальной живописи.
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