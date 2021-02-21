https://ria.ru/20210221/zhirinovskiy-1598466678.html

Жириновский предложил ограничить вес чиновников и россиян

Жириновский предложил ограничить вес чиновников и россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести ограничения по весу для жителей России и чиновников. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T12:38

2021-02-21T12:38

2021-02-21T14:30

россия

лдпр

владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести ограничения по весу для жителей России и чиновников.По его словам, государство вынуждено тратить много денег на граждан с избыточным весом, их "лечение и диету".Что касается чиновников, то для них Жириновский призвал установить норму по весу в сто килограммов. "Вес чиновника — сто килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще?" — возмутился парламентарий.В качестве профилактики ожирения лидер ЛДПР предложил власти давать россиянам рекомендации по здоровому образу жизни.Ранее Жириновский заявил о необходимости открыть в крупных городах публичные дома для молодежи. По его мнению, таким образом можно в два-три раза снизить агрессивность холостых молодых людей, выходящих на несанкционированные акции.

https://ria.ru/20210220/zhirinovskiy-1598385958.html

https://ria.ru/20210119/zhirinovskiy-1593690550.html

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2021

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россия, лдпр, владимир жириновский, общество