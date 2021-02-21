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Жириновский предложил ограничить вес чиновников и россиян
Жириновский предложил ограничить вес чиновников и россиян
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести ограничения по весу для жителей России и чиновников. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T12:38
2021-02-21T14:30
россия
лдпр
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести ограничения по весу для жителей России и чиновников.По его словам, государство вынуждено тратить много денег на граждан с избыточным весом, их "лечение и диету".Что касается чиновников, то для них Жириновский призвал установить норму по весу в сто килограммов. "Вес чиновника — сто килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще?" — возмутился парламентарий.В качестве профилактики ожирения лидер ЛДПР предложил власти давать россиянам рекомендации по здоровому образу жизни.Ранее Жириновский заявил о необходимости открыть в крупных городах публичные дома для молодежи. По его мнению, таким образом можно в два-три раза снизить агрессивность холостых молодых людей, выходящих на несанкционированные акции.
https://ria.ru/20210220/zhirinovskiy-1598385958.html
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россия, лдпр, владимир жириновский, общество

Жириновский предложил ограничить вес чиновников и россиян

12:38 21.02.2021 (обновлено: 14:30 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 фев РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести ограничения по весу для жителей России и чиновников.
По его словам, государство вынуждено тратить много денег на граждан с избыточным весом, их "лечение и диету".
"В это время люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают. Я еще в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 килограммов", — уточнил политик в эфире радио "Комсомольская правда".
Что касается чиновников, то для них Жириновский призвал установить норму по весу в сто килограммов.
"Вес чиновника — сто килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще?" — возмутился парламентарий.
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