https://ria.ru/20210221/zemletryasenie-1598444362.html
В Туве и Красноярском крае произошло землетрясение
В Туве и Красноярском крае произошло землетрясение
Землетрясение произошло в воскресенье утром в трех районах Тувы и Красноярском крае, сообщили в тувинском главке МЧС. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T06:54
2021-02-21T06:54
2021-02-21T15:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
республика тыва
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 21 фев — РИА Новости. Землетрясение произошло в воскресенье утром в трех районах Тувы и Красноярском крае, сообщили в тувинском главке МЧС.Толчок магнитудой 5,7 зарегистрировали в 8:37 по местному времени (3:37 мск) в Тоджинском районе, в 85 километрах восточнее села Адыр-Кежиг. Землетрясение ощущалось в Тоджинском и Кызылском районах и в городе Кызыл.По данным сейсмологов, афтершоки до трех баллов ощущались на территории Красноярского края. Как отметили в краевом управлении МЧС, пострадавших и разрушений там также нет.
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красноярский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, республика тыва, происшествия