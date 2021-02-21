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В Туве и Красноярском крае произошло землетрясение
В Туве и Красноярском крае произошло землетрясение
Землетрясение произошло в воскресенье утром в трех районах Тувы и Красноярском крае, сообщили в тувинском главке МЧС. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T06:54
2021-02-21T15:40
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
республика тыва
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 21 фев — РИА Новости. Землетрясение произошло в воскресенье утром в трех районах Тувы и Красноярском крае, сообщили в тувинском главке МЧС.Толчок магнитудой 5,7 зарегистрировали в 8:37 по местному времени (3:37 мск) в Тоджинском районе, в 85 километрах восточнее села Адыр-Кежиг. Землетрясение ощущалось в Тоджинском и Кызылском районах и в городе Кызыл.По данным сейсмологов, афтершоки до трех баллов ощущались на территории Красноярского края. Как отметили в краевом управлении МЧС, пострадавших и разрушений там также нет.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, республика тыва, происшествия

В Туве и Красноярском крае произошло землетрясение

06:54 21.02.2021 (обновлено: 15:40 21.02.2021)
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
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КРАСНОЯРСК, 21 фев — РИА Новости. Землетрясение произошло в воскресенье утром в трех районах Тувы и Красноярском крае, сообщили в тувинском главке МЧС.
Толчок магнитудой 5,7 зарегистрировали в 8:37 по местному времени (3:37 мск) в Тоджинском районе, в 85 километрах восточнее села Адыр-Кежиг. Землетрясение ощущалось в Тоджинском и Кызылском районах и в городе Кызыл.

"Оперативные группы из числа сотрудников пожарно-спасательных частей и администраций районов приступили к обследованию социальных объектов. По оперативным данным ЕДДС районов, разрушений и пострадавших нет", — сообщили в МЧС.

По данным сейсмологов, афтершоки до трех баллов ощущались на территории Красноярского края. Как отметили в краевом управлении МЧС, пострадавших и разрушений там также нет.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайРеспублика ТываПроисшествия
 
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