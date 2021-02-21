https://ria.ru/20210221/zemletryasenie-1598444362.html

В Туве и Красноярском крае произошло землетрясение

В Туве и Красноярском крае произошло землетрясение

Землетрясение произошло в воскресенье утром в трех районах Тувы и Красноярском крае, сообщили в тувинском главке МЧС. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T06:54

2021-02-21T06:54

2021-02-21T15:40

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

республика тыва

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 21 фев — РИА Новости. Землетрясение произошло в воскресенье утром в трех районах Тувы и Красноярском крае, сообщили в тувинском главке МЧС.Толчок магнитудой 5,7 зарегистрировали в 8:37 по местному времени (3:37 мск) в Тоджинском районе, в 85 километрах восточнее села Адыр-Кежиг. Землетрясение ощущалось в Тоджинском и Кызылском районах и в городе Кызыл.По данным сейсмологов, афтершоки до трех баллов ощущались на территории Красноярского края. Как отметили в краевом управлении МЧС, пострадавших и разрушений там также нет.

https://ria.ru/20210218/zemletryasenie-1598038592.html

красноярский край

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, республика тыва, происшествия