https://ria.ru/20210221/zaytsem-po-rossii-koshka-proekhala-pod-kapotom-gruzovika-dvoe-sutok-1598498005.html
Зайцем по России: кошка проехала под капотом грузовика двое суток
Зайцем по России: кошка проехала под капотом грузовика двое суток
Кошка из Чебоксар решила попутешествовать в военном грузовике. А чтобы ее не прогнали, спряталась под капотом. Животное удалось разоблачить только на вторые сутки, когда кошка сама вышла прогуляться во время остановки в Уфе.
2021-02-21T17:48
2021-02-21T17:48
2021-02-21T17:48
военные
домашние животные
челябинск
видео
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Когда военные увидели попутчицу, то не смогли бросить ее на дороге и взяли к себе в кабину автомобиля. В ближайшем городе кошку-путешественницу отдали в приют для животных.
челябинск
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Зайцем по России: кошка проехала под капотом грузовика двое суток
Кошка из Чебоксар решила попутешествовать в военном грузовике. А чтобы ее не прогнали, спряталась под капотом. Животное удалось разоблачить только на вторые сутки, когда кошка сама вышла прогуляться во время остановки в Уфе. Когда военные увидели попутчицу, то не смогли бросить ее на дороге и взяли к себе в кабину автомобиля. В ближайшем городе кошку-путешественницу отдали в приют для животных.
2021-02-21T17:48
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PT1M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, военные, домашние животные, челябинск, видео
Зайцем по России: кошка проехала под капотом грузовика двое суток
Кошка из Чебоксар решила попутешествовать в военном грузовике. А чтобы ее не прогнали, спряталась под капотом. Животное удалось разоблачить только на вторые сутки, когда кошка сама вышла прогуляться во время остановки в Уфе.
2021-02-21T17:48
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PT1M39S
Зайцем по России: кошка проехала под капотом грузовика двое суток
Кошка из Чебоксар решила попутешествовать в военном грузовике. А чтобы ее не прогнали, спряталась под капотом. Животное удалось разоблачить только на вторые сутки, когда кошка сама вышла прогуляться во время остановки в Уфе.