https://ria.ru/20210221/zaytsem-po-rossii-koshka-proekhala-pod-kapotom-gruzovika-dvoe-sutok-1598498005.html

Зайцем по России: кошка проехала под капотом грузовика двое суток

Зайцем по России: кошка проехала под капотом грузовика двое суток

Кошка из Чебоксар решила попутешествовать в военном грузовике. А чтобы ее не прогнали, спряталась под капотом. Животное удалось разоблачить только на вторые сутки, когда кошка сама вышла прогуляться во время остановки в Уфе.

2021-02-21T17:48

2021-02-21T17:48

2021-02-21T17:48

военные

домашние животные

челябинск

видео

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Когда военные увидели попутчицу, то не смогли бросить ее на дороге и взяли к себе в кабину автомобиля. В ближайшем городе кошку-путешественницу отдали в приют для животных.

челябинск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Зайцем по России: кошка проехала под капотом грузовика двое суток Кошка из Чебоксар решила попутешествовать в военном грузовике. А чтобы ее не прогнали, спряталась под капотом. Животное удалось разоблачить только на вторые сутки, когда кошка сама вышла прогуляться во время остановки в Уфе. Когда военные увидели попутчицу, то не смогли бросить ее на дороге и взяли к себе в кабину автомобиля. В ближайшем городе кошку-путешественницу отдали в приют для животных. 2021-02-21T17:48 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, военные, домашние животные, челябинск, видео