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По делу о гибели рабочих норильской фабрики задержали четырех человек
По делу о гибели рабочих норильской фабрики задержали четырех человек
Четырех сотрудников из числа руководства Норильской обогатительной фабрики и подрядной организации задержали в Норильске в рамках расследования дела о гибели... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T05:03
2021-02-21T06:04
следственный комитет россии (ск рф)
норильск
происшествия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Четырех сотрудников из числа руководства Норильской обогатительной фабрики и подрядной организации задержали в Норильске в рамках расследования дела о гибели трех рабочих, сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.По делу, как говорится в сообщении на сайте ведомства, проходят 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей", а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста "Норильскникельремонт".По данным следствия, в июле 2018 года при обследовании стройконструкций здания склада дробления руды Норильской обогатительной фабрики обнаружили дефекты, которые могли привести к обрушению. Было принято решение о проведении ремонтных работ. Однако их не начали в установленные сроки из-за бездействия подозреваемых.Лишь в феврале этого года сотрудники подрядной организации "Норильскникельремонт" начали укреплять несущие опоры и перекрытия. При этом работы проводились без разрешительных документов и проектно-технической документации."В ближайшее время следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.Авария в НорильскеВ ночь с 19 на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике (принадлежит структуре "Норникеля" — ООО "Медвежий ручей") обрушилось здание одного из цехов площадью около тысячи квадратных метров. Как сообщала сама компания, это произошло во время ремонтных работ, которые производятся силами ООО "Норильскникельремонт".Погибли три человека, еще восемь пострадали.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, которое привело к смерти двух и более человек. Прокуратура начала проверку. Ростехнадзор создаст комиссию для технического расследования причин случившегося. Губернатор Красноярского края Александр Усс взял ситуацию под личный контроль.
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/uss-1598338746.html
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следственный комитет россии (ск рф), норильск, происшествия

По делу о гибели рабочих норильской фабрики задержали четырех человек

05:03 21.02.2021 (обновлено: 06:04 21.02.2021)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкПоследствия обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Стоп-кадр видео
Последствия обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Четырех сотрудников из числа руководства Норильской обогатительной фабрики и подрядной организации задержали в Норильске в рамках расследования дела о гибели трех рабочих, сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По делу, как говорится в сообщении на сайте ведомства, проходят 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО "Медвежий ручей", а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста "Норильскникельремонт".
По данным следствия, в июле 2018 года при обследовании стройконструкций здания склада дробления руды Норильской обогатительной фабрики обнаружили дефекты, которые могли привести к обрушению. Было принято решение о проведении ремонтных работ. Однако их не начали в установленные сроки из-за бездействия подозреваемых.
Лишь в феврале этого года сотрудники подрядной организации "Норильскникельремонт" начали укреплять несущие опоры и перекрытия. При этом работы проводились без разрешительных документов и проектно-технической документации.
Последствия обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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Губернатор рассказал о состоянии пострадавших на норильской фабрике
"В ближайшее время следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.

Авария в Норильске

В ночь с 19 на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике (принадлежит структуре "Норникеля" — ООО "Медвежий ручей") обрушилось здание одного из цехов площадью около тысячи квадратных метров. Как сообщала сама компания, это произошло во время ремонтных работ, которые производятся силами ООО "Норильскникельремонт".
Погибли три человека, еще восемь пострадали.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, которое привело к смерти двух и более человек. Прокуратура начала проверку. Ростехнадзор создаст комиссию для технического расследования причин случившегося. Губернатор Красноярского края Александр Усс взял ситуацию под личный контроль.
Представитель СК РФ на месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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