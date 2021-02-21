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Глава Якутии первым среди губернаторов выступил с лекцией в ClubHouse
Глава Якутии первым среди губернаторов выступил с лекцией в ClubHouse
Глава Якутии Айсен Николаев первым среди глав регионов выступил с лекцией в ClubHouse, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T07:58
2021-02-21T08:22
clubhouse
россия
республика саха (якутия)
анатолий семенов
айсен николаев
якутск
общество
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ЯКУТСК, 21 фев – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев первым среди глав регионов выступил с лекцией в ClubHouse, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Отмечается, что в субботу Николаев выступил на площадке Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова "Точка кипения" с лекцией "Якутск – город будущего"."Впервые в практике глав субъектов Российской Федерации выступление главы региона в режиме реального времени транслировалось в новой социальной сети - ClubHouse, где участники могут общаться в виртуальных комнатах с помощью голосовых сообщений", - рассказали в пресс-службе.Участники лекции – школьники, студенты, общественники и пользователи приложения ClubHouse предложили Николаеву чаще использовать новую платформу для обсуждения актуальных тем.В свою очередь, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолий Семенов рассказал РИА Новости о том, что Николаев, активно использует соцсети для работы и общения с жителями."То, что он первым среди глав субъектов России сделал это, так глава республики давно ведет работу в соцсети, еще будучи мэром Якутска он сделал общение с жителями через соцсети своеобразным трендом. И очень классно, что наш глава не только в Instagram, "Одноклассниках", Facebook проводит прямые эфиры, но теперь и в ClubHouse. Я думаю, что сюда будет заходить больше жителей республики, и эта сеть станет популярной в Якутии общественной площадкой для обсуждения разных тем с руководством региона", - сказал Семенов.
https://ria.ru/20210220/clubhouse-1598365917.html
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россия
республика саха (якутия)
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clubhouse, россия, республика саха (якутия), анатолий семенов, айсен николаев, якутск, общество

Глава Якутии первым среди губернаторов выступил с лекцией в ClubHouse

07:58 21.02.2021 (обновлено: 08:22 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГлава Якутии Айсен Николаев во время интервью РИА Новости
Глава Якутии Айсен Николаев во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЯКУТСК, 21 фев – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев первым среди глав регионов выступил с лекцией в ClubHouse, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Отмечается, что в субботу Николаев выступил на площадке Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова "Точка кипения" с лекцией "Якутск – город будущего".
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"Впервые в практике глав субъектов Российской Федерации выступление главы региона в режиме реального времени транслировалось в новой социальной сети - ClubHouse, где участники могут общаться в виртуальных комнатах с помощью голосовых сообщений", - рассказали в пресс-службе.
Участники лекции – школьники, студенты, общественники и пользователи приложения ClubHouse предложили Николаеву чаще использовать новую платформу для обсуждения актуальных тем.
В свою очередь, министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолий Семенов рассказал РИА Новости о том, что Николаев, активно использует соцсети для работы и общения с жителями.
"То, что он первым среди глав субъектов России сделал это, так глава республики давно ведет работу в соцсети, еще будучи мэром Якутска он сделал общение с жителями через соцсети своеобразным трендом. И очень классно, что наш глава не только в Instagram, "Одноклассниках", Facebook проводит прямые эфиры, но теперь и в ClubHouse. Я думаю, что сюда будет заходить больше жителей республики, и эта сеть станет популярной в Якутии общественной площадкой для обсуждения разных тем с руководством региона", - сказал Семенов.
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ClubhouseРоссияРеспублика Саха (Якутия)Анатолий СеменовАйсен НиколаевЯкутскОбщество
 
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