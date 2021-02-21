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Россия поставит в Африку вооружение на полтора миллиарда долларов
Россия поставит в Африку вооружение на полтора миллиарда долларов
Россия в 2020 году заключила контракты на поставку вооружений в страны Африки на общую сумму 1,5 миллиарда долларов, заявил гендиректор Рособоронэкспорта... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T14:33
2021-02-21T14:33
россия
александр михеев
рособоронэкспорт
владимир путин
африка
египет
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АБУ-ДАБИ, 21 фев – РИА Новости. Россия в 2020 году заключила контракты на поставку вооружений в страны Африки на общую сумму 1,5 миллиарда долларов, заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев."За последний год мы очень серьезно продвинулись во взаимоотношениях с африканскими странами, чему способствовал саммит в Сочи, который проходил в 2019 году, мы заключили в течение 2020 года контракты на сумму более 1,5 миллиардов долларов с более чем 10 африканскими странами получили авансы и начали исполнять наши контракты", - сказал он журналистам в ходе выставки вооружений IDEX-2021.В октябре 2019 года по инициативе России в Сочи прошел первый саммит Россия - Африка под председательством президента Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. По словам Путина, саммит "Россия-Африка" открыл новую страницу в отношениях РФ с государствами континента. В Сочи собрались более 6 тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств и более 120 иностранных министров.
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россия, александр михеев, рособоронэкспорт, владимир путин, африка, египет

Россия поставит в Африку вооружение на полтора миллиарда долларов

14:33 21.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСтенд "Рособоронэкспорта" на выставке оборонной промышленности
Стенд Рособоронэкспорта на выставке оборонной промышленности - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АБУ-ДАБИ, 21 фев – РИА Новости. Россия в 2020 году заключила контракты на поставку вооружений в страны Африки на общую сумму 1,5 миллиарда долларов, заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
"За последний год мы очень серьезно продвинулись во взаимоотношениях с африканскими странами, чему способствовал саммит в Сочи, который проходил в 2019 году, мы заключили в течение 2020 года контракты на сумму более 1,5 миллиардов долларов с более чем 10 африканскими странами получили авансы и начали исполнять наши контракты", - сказал он журналистам в ходе выставки вооружений IDEX-2021.
Танки Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
Вчера, 14:18Новое оружие России
Шесть зарубежных стран хотят закупить "Армату"
В октябре 2019 года по инициативе России в Сочи прошел первый саммит Россия - Африка под председательством президента Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. По словам Путина, саммит "Россия-Африка" открыл новую страницу в отношениях РФ с государствами континента. В Сочи собрались более 6 тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств и более 120 иностранных министров.
 
РоссияАлександр МихеевРособоронэкспортВладимир ПутинАфрикаЕгипет
 
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