https://ria.ru/20210221/vikingi-1598384823.html

Загадка российской истории: как викинг из Исландии крестил Русь

Загадка российской истории: как викинг из Исландии крестил Русь

Суровые воины, убийцы и грабители — так обычно представляют викингов. Однако в последнее время ученые находят все больше свидетельств того, что некоторые из них РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T08:00

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Антон Скрипунов. Суровые воины, убийцы и грабители — так обычно представляют викингов. Однако в последнее время ученые находят все больше свидетельств того, что некоторые из них были видными христианскими миссионерами. А один исландский монах, по мнению исследователей, основал первый русский монастырь. Как викинги помогали крестить Русь — в материале РИА Новости.Чужой среди своихОбщепринятая версия о чисто греческих истоках христианства на Руси разбивается о данные археологов: они находят скандинавские и немецкие религиозные артефакты. Особенно в северо-западной части исторической Руси — в Белоруссии, а также в Псковской, Смоленской, Ленинградской и Новгородской областях России.Именно на этих землях проповедовал монах из… Исландии. Его звали Торвальд Кодранссон (то есть сын Кодрана). По прозвищу — Путешественник.Так его именовали непроста: примерно в 970 году, в двадцать лет, исландец отправился странствовать по Европе. То ли для торговли, то ли с целью набегов — ведь они были одним из главных средств заработка викингов."После того как Торвальд посетил многие земли, он принял праведную веру (и, согласно преданию, стал монахом. — Прим. ред.). Он был крещен епископом из Саксланда (Северной Германии. — Прим. ред.), которого звали Фридрек. Торвальд попросил епископа Фридрека поехать с ним в Исландию и проповедовать там Слово Божье, чтобы обратить к Богу отца, мать и других близких родичей. Епископ охотно согласился", — повествует древнескандинавская "Сага о крещении".Произошло это в 70-е годы X века. По мнению историков, Торвальд и Фридрек были первыми миссионерами Исландии. Однако их проповедь успехом не увенчалась — соплеменники не хотели отказываться от заповеданной предками веры в Одина.Да и нрав у них был суровый: священникам то и дело строили козни. Однажды епископа Фридрека выставили на посмешище перед всей общиной: скальды (поэты) сложили о нем шуточную песенку. Кодекс викингов велел Торвальду отстоять честь учителя путем хольмганга — поединка на мечах.Исландский монах победил — зарубил сразу двоих обидчиков. За это его прокляла собственная родня. Это означало, что никто в Исландии не смел к нему приближаться. Местные законы запрещали даже оставлять еду таким людям.Миссионерам оставалось только покинуть остров. Путь Фридрека лежал в Норвегию, где его приняли более радушно. Там он построил церковь и создал одну из первых христианских общин. А судьба Торвальда оказалась куда более необычной.В "стране городов"Исландский монах отправился морем на Святую землю — видимо, замаливать грех убийств. Вопреки общепринятому мнению, Палестина даже после мусульманского завоевания, несмотря на все опасности, привлекала сотни тысяч паломников.Уже оттуда Торвальд решил вернуться в Скандинавию — в Норвегию, к епископу Фридреку. Самым безопасным в то время путем — через Константинополь и русские земли. В византийской столице, сказано в сагах, его даже принял император."Сам кесарь Миклагарда (скандинавское именование Константинополя. — Прим. ред.) и все его хёвдинги почитали Торвальда как прекрасного проповедника и глашатая Господа нашего Иисуса Христа, и не меньше их все епископы и аббаты по всему Грикланду (территории Византии. — Прим. ред.) и Сюрланду (Сирии. — Прим. ред.)", — гласит "Прядь о Торвальде Путешественнике".И, судя по всему, император убедил монаха проповедовать в русских землях. Скандинавское предание говорит, что правитель назначил его "патриархом и владыкой над всеми конунгами в Гардах". Гарды, или Гардарики, — древнее скандинавское именование Киевской Руси, означающее "страна городов".А далее саги расходятся в информации. Ученые спорят, где именно и в какие годы сначала проповедовал исландец.По мнению некоторых историков, Торвальд по Днепру примерно в 983 году прибыл в Киев. Там князь Владимир Святославович как раз проводил религиозную реформу: из многочисленных языческих богов славян отобрал нескольких и заставил подданных им поклоняться.В "стольном граде" исландец знакомится с будущим королем Норвегии по имени Олаф Трюггвасон. Его родители бежали к Владимиру, который, видимо, приходился им дальним родственником.Согласно ряду источников, Торвальд убедил будущего норвежского правителя обратиться в христианство. И тот едет креститься — не в Рим по западноевропейскому обычаю тех лет, а в Царьград (Константинополь)."Есть гипотеза о том, что Норвегия во времена правления от Олафа Трюггвасона (с 995 года. — Прим. ред.) до Харальда Сурового в конфессиональном и идеологическом плане ориентировалась на Восток христианского мира — Русь и Византию", — отмечает в исследовании историк Мария Самонова. И как раз Олаф, как полагают некоторые ученые, уговорил Владимира принять христианство восточного обряда. Косвенно на это указывает информация из "Повести временных лет" о некоем варяге, которому "приснились рай и ад", после чего тот призвал киевлян отказаться от язычества. Возможно, Русь крестилась благодаря ему и исландскому монаху.Полоцк вместо КиеваОднако не все исследователи считают этот рассказ правдоподобным. Гипотезу опровергают англосаксонские хроники, согласно которым во второй половине 980-х Олаф отправился в Британию, где его соотечественники пытались покорить местные королевства. Там же, на острове Силли, в самой южной точке нынешней Англии, его смертельно ранили. И один из священников убедил принять христианскую веру.Олаф так и сделал, "а через семь дней рана чудесным образом затянулась". После он совершил несколько набегов на Восточную Англию и Ирландию, а потом отбыл в Норвегию, где в результате долгой борьбы занял трон. Примерно в 996-м королевство официально становится христианским. А через два года правитель завершает начатое еще Торвальдом Кодранссоном дело: христианизирует Исландию.Вопрос, что делал сам монах. По всей видимости, в Киеве он не был, несмотря на сведения о том, что византийский император отправил его проповедовать на Русь. Согласно "Саге о крещении", примерно в 986 году исландец прибывает в Полоцк."Нужно внимательно присмотреться к реалиям того времени. В конце X века Полоцкая земля не входила в юрисдикцию Киевской церкви, поэтому, например, в русских летописях не упоминается строительство Софийского собора в Полоцке", — объясняет белорусский историк Михаил Бавтович.Возможно, византийского правителя полоцкие земли, в отличие от киевских, не интересовали, поэтому вместо епископов он отправил туда чужеземца. А может быть, не хотел конкурировать за территорию с императором Священной Римской империи Оттоном I. Тот еще в 960-м, предположительно, по просьбе княгини Ольги, направил в западнорусские земли архиепископа Адальберта Магдебургского. Однако его миссия провалилась.Торвальду повезло больше. Прежде всего потому, что Полоцком правили норвежцы: в 960-х его захватил ярл Рёнгвальд, известный по русским летописям как Рогволод. В 980 году княжество покорил князь Владимир, а его дочь, Рогнеду, взял в жены."Сведения из летописей и саг позволяют предположить, что миссионерская деятельность Торвальда Кодранссона осуществлялась при поддержке представителей полоцкой княжеской династии, Рогнеды и ее сына Изяслава",— пишет историк Мария Самонова.Исландский монах построил в Полоцке монастырь в честь Иоанна Предтечи и Крестителя Господня — примерно в 988 году. Получается, это первая обитель на территории Руси. Хотя по общепринятой версии таковой называют Борисоглебский монастырь в Торжке, возведенный в 1038-м в честь Бориса и Глеба — убитых в междоусобицах сыновей Владимира."Пропавшая" обительСчитается, что Торвальд умер в Полоцке в 1002 году. Благодарные половчане через несколько лет его канонизировали. По дошедшим до нас свидетельствам немца по имени Бранд, в 1040-м Торвальд был самым почитаемым святым в городе, а основанный им монастырь — одним из крупнейших в Восточной Европе.Однако современные историки не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные. Упоминания обители в хрониках довольно редки, последнее датируется серединой XIV века.Монастырь и одноименная церковь Иоанна Предтечи располагались на острове посреди Западной Двины напротив устья реки Полоты. Возможно, там похоронили самого Торвальда. "Еще одним фактом, который говорит в пользу того, что Торвальд нашел там свое упокоение, как сказано в саге, í fjalli einu ("на одной горе"), í háfjalle ("на высокой горе"), и эта гора находилась в Полоцке, является наличие в полоцкой топографии сакрального центра под названием Черная (Замковая) гора: возвышенности у слияния Западной Двины и Полоты. Она действительно имела крутые, высокие склоны. В XI веке на Черной горе был построен Софийский собор, а в XIV веке размещен Верхний замок", — отмечает Самонова.По другой версии, могила монаха — на окраине современного Полоцка, в районе Экиманского кладбища. Однако историкам лишь предстоит проверить все гипотезы. Масштабных археологических раскопок пока не было.Несмотря на это, все больше исследователей приходит к убеждению, что Русь приняла крещение не только благодаря грекам. Большой вклад внесли скандинавы, поскольку, как подчеркивает Самонова, "были тесно связаны с княжеской властью и военно-торговой элитой". А исландский монах Торвальд Кодранссон сыграл в этом процессе особенно важную роль.

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россия, иисус христос, аналитика - религия и мировоззрение, полоцк, русская православная церковь, белоруссия, новгородская область, норвегия