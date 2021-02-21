https://ria.ru/20210221/veteran-1598441042.html

Дочь ветерана Артеменко рассказала о состоянии здоровья отца

Дочь ветерана Артеменко рассказала о состоянии здоровья отца

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, которого оклеветал Алексей Навальный, чувствует себя неплохо, он окружен заботой детей, внуков и правнуков, РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T03:11

2021-02-21T03:11

2021-02-21T03:13

россия

ив роше

алексей навальный

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596890497_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a7342487b39f2393c964a1bb5800eb3b.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, которого оклеветал Алексей Навальный, чувствует себя неплохо, он окружен заботой детей, внуков и правнуков, рассказала РИА Новости его дочь Елена Артеменко."Чувствует папа себя неплохо, он окружен заботой детей, внуков и правнуков. У нас вообще очень дружная семья!" - рассказала Артеменко.По решению суда в субботу Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко штраф в 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл. Кроме того, суд направил в Следственный комитет материалы с высказываниями Навального за время процесса, чтобы проверить, есть ли в них состав еще одного преступления.По ходу заседаний Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.

https://ria.ru/20210216/veteran-1597649320.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ив роше, алексей навальный, происшествия