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Дочь ветерана Артеменко рассказала о состоянии здоровья отца
Дочь ветерана Артеменко рассказала о состоянии здоровья отца
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, которого оклеветал Алексей Навальный, чувствует себя неплохо, он окружен заботой детей, внуков и правнуков, РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T03:11
2021-02-21T03:11
2021-02-21T03:13
россия
ив роше
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, которого оклеветал Алексей Навальный, чувствует себя неплохо, он окружен заботой детей, внуков и правнуков, рассказала РИА Новости его дочь Елена Артеменко."Чувствует папа себя неплохо, он окружен заботой детей, внуков и правнуков. У нас вообще очень дружная семья!" - рассказала Артеменко.По решению суда в субботу Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко штраф в 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл. Кроме того, суд направил в Следственный комитет материалы с высказываниями Навального за время процесса, чтобы проверить, есть ли в них состав еще одного преступления.По ходу заседаний Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.
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россия, ив роше, алексей навальный, происшествия
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости.
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, которого оклеветал Алексей Навальный
, чувствует себя неплохо, он окружен заботой детей, внуков и правнуков, рассказала РИА Новости его дочь Елена Артеменко.
"Чувствует папа себя неплохо, он окружен заботой детей, внуков и правнуков. У нас вообще очень дружная семья!" - рассказала Артеменко.
По решению суда в субботу Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко штраф в 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше
". Новый приговор не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.
Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около двух с половиной лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл. Кроме того, суд направил в Следственный комитет материалы с высказываниями Навального за время процесса, чтобы проверить, есть ли в них состав еще одного преступления.
По ходу заседаний Навальный допускал многочисленные выпады в адрес участников разбирательства – заявлял, что ветерана используют "как куклу", его внука называл "торговцем дедом", к прокурору обращался словами "дорогая моя", судью грозил удалить из зала.