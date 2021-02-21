Весна "на носу" – панда прощается с елкой в Московском зоопарке

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В Московском зоопарке панда свалила елку в поисках морковки. Приближающаяся весна как бы намекает, что пора избавиться от новогоднего символа. Неутомимое животное, несмотря на мороз, играет в вольере, валяется в снегу и развлекается, как может.