https://ria.ru/20210221/vesna-na-nosu--panda-proschaetsya-s-elkoy-v-moskovskom-zooparke-1598459442.html
Весна "на носу" – панда прощается с елкой в Московском зоопарке
Весна "на носу" – панда прощается с елкой в Московском зоопарке
В Московском зоопарке панда свалила елку в поисках морковки. Приближающаяся весна как бы намекает, что пора избавиться от новогоднего символа. Неутомимое животное, несмотря на мороз, играет в вольере, валяется в снегу и развлекается, как может.
2021-02-21T11:20
2021-02-21T11:20
2021-02-21T11:20
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Весна "на носу" – панда прощается с елкой в Московском зоопарке
Весна "на носу" – панда прощается с елкой в Московском зоопарке
2021-02-21T11:20
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PT0M38S
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видео, видео
Весна "на носу" – панда прощается с елкой в Московском зоопарке
В Московском зоопарке панда свалила елку в поисках морковки. Приближающаяся весна как бы намекает, что пора избавиться от новогоднего символа. Неутомимое животное, несмотря на мороз, играет в вольере, валяется в снегу и развлекается, как может.
2021-02-21T11:20
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PT0M38S
Весна "на носу" – панда прощается с елкой в Московском зоопарке
В Московском зоопарке панда свалила елку в поисках морковки. Приближающаяся весна как бы намекает, что пора избавиться от новогоднего символа. Неутомимое животное, несмотря на мороз, играет в вольере, валяется в снегу и развлекается, как может.