Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210221/vaktsinatsiya-1598481803.html
В ЛНР стартовал второй этап вакцинации от коронавируса
В ЛНР стартовал второй этап вакцинации от коронавируса
Второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V" стартовал в самопровозглашенной Луганской народной республике в воскресенье,... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T15:25
2021-02-21T15:25
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
минздрав лнр
луганская народная республика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595544809_0:390:2945:2047_1920x0_80_0_0_40294a4893ac93dd491f9f3f74e264ff.jpg
ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V" стартовал в самопровозглашенной Луганской народной республике в воскресенье, заявил журналистам первый заместитель министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев.Ранее глава минздрава ЛНР Наталия Пащенко заявила о старте первого этапа вакцинации от коронавируса для отдельных категорий жителей республики. Возможность привиться от коронавируса в ЛНР в первую очередь получили работники сферы здравоохранения, а также отдельные категории сотрудников правоохранительных органов."Стартовал второй этап вакцинации против коронавируса", - сообщил Валиев.По словам заместителя главного врача по поликлинической работе луганской Клиники медицины катастроф Татьяны Кобыляцкой, первыми в воскресенье привились сотрудники МЧС ЛНР и работники здравоохранения.Он уточнил, что сотрудники скорой помощи положительно отнеслись к вакцинации от коронавируса."Есть лица, которые имеют, к сожалению, медотвод, не попадают. Они в некоторой степени расстроены, потому что все хотят тоже вакцинироваться. Потому что это, прежде всего, защита себя, защита родных. И соответственно защита своего коллектива и коллег, с которыми мы работаем", - дополнил Пархомчук.
https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595515689.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595544809_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_fab9c31857247539c84964c3b33a44e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, минздрав лнр, луганская народная республика, в мире

В ЛНР стартовал второй этап вакцинации от коронавируса

15:25 21.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСтарт вакцинации от коронавируса в ЛНР
Старт вакцинации от коронавируса в ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V" стартовал в самопровозглашенной Луганской народной республике в воскресенье, заявил журналистам первый заместитель министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев.
Ранее глава минздрава ЛНР Наталия Пащенко заявила о старте первого этапа вакцинации от коронавируса для отдельных категорий жителей республики. Возможность привиться от коронавируса в ЛНР в первую очередь получили работники сферы здравоохранения, а также отдельные категории сотрудников правоохранительных органов.
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 14:42Распространение коронавируса
В ЛНР началась вакцинация от коронавируса
"Стартовал второй этап вакцинации против коронавируса", - сообщил Валиев.
По словам заместителя главного врача по поликлинической работе луганской Клиники медицины катастроф Татьяны Кобыляцкой, первыми в воскресенье привились сотрудники МЧС ЛНР и работники здравоохранения.
"Мы были одни из первых, кто обратился в министерство по данному вопросу. Вот сегодня работники службы скорой помощи и работники клиники медицины катастроф проходят одними из первых второй этап вакцинации", - рассказал журналистам исполняющий обязанности директора Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМПМК) Демьян Пархомчук, пришедший на вакцинацию.
Он уточнил, что сотрудники скорой помощи положительно отнеслись к вакцинации от коронавируса.
"Есть лица, которые имеют, к сожалению, медотвод, не попадают. Они в некоторой степени расстроены, потому что все хотят тоже вакцинироваться. Потому что это, прежде всего, защита себя, защита родных. И соответственно защита своего коллектива и коллег, с которыми мы работаем", - дополнил Пархомчук.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Минздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19В Китае заявили, что никогда не вмешивались во внутренние дела США
05:06В Китае заявили о намерении восстанавливать диалог с США
04:35Посольство РФ оценило высылку экс-охранника нацистского концлагеря из США
04:23Ученый объяснил, когда следует вакцинироваться переболевшим COVID-19
04:19Премьер Словакии поторопил кабмин с закупкой вакцины "Спутник V"
04:16Глава МИД Китая обвинил администрацию Трампа в ухудшении отношений с США
03:35В США проверят лайнеры Boeing 777 после ЧП в Колорадо
03:13Раскрыта польза очков во время пандемии коронавируса
03:08Источник: с Восточного в 2021 году могут запустить еще два "Союза-2"
03:05"Яблоко" надеется на восстановление фонтана Витали на Лубянке
02:44Египет и Палестина будут развивать газовое месторождение в секторе Газа
02:29Японцев испугало размещение российских средств РЭБ на Курилах
02:28Эксперт объяснил, как проверить авто из вторых рук перед покупкой
02:21Рааб призовет СПЧ ООН отреагировать на "нарушения прав человека" в России
02:07Названа опасность совместного использования аккаунтов
01:36В Египте чиновница присваивала улицам города имена мужа и его родни
01:27Раскрыты подробности убийства двух детей в Москве
01:16Россияне определили лучшие поезда 2020 года
01:16Юрист рассказал, что делать с "лишней" зарплатой
01:04Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян
Лента новостейМолния