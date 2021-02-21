https://ria.ru/20210221/vaktsinatsiya-1598481803.html

В ЛНР стартовал второй этап вакцинации от коронавируса

В ЛНР стартовал второй этап вакцинации от коронавируса

Второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V" стартовал в самопровозглашенной Луганской народной республике в воскресенье,... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T15:25

2021-02-21T15:25

2021-02-21T15:25

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

минздрав лнр

луганская народная республика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595544809_0:390:2945:2047_1920x0_80_0_0_40294a4893ac93dd491f9f3f74e264ff.jpg

ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V" стартовал в самопровозглашенной Луганской народной республике в воскресенье, заявил журналистам первый заместитель министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев.Ранее глава минздрава ЛНР Наталия Пащенко заявила о старте первого этапа вакцинации от коронавируса для отдельных категорий жителей республики. Возможность привиться от коронавируса в ЛНР в первую очередь получили работники сферы здравоохранения, а также отдельные категории сотрудников правоохранительных органов."Стартовал второй этап вакцинации против коронавируса", - сообщил Валиев.По словам заместителя главного врача по поликлинической работе луганской Клиники медицины катастроф Татьяны Кобыляцкой, первыми в воскресенье привились сотрудники МЧС ЛНР и работники здравоохранения.Он уточнил, что сотрудники скорой помощи положительно отнеслись к вакцинации от коронавируса."Есть лица, которые имеют, к сожалению, медотвод, не попадают. Они в некоторой степени расстроены, потому что все хотят тоже вакцинироваться. Потому что это, прежде всего, защита себя, защита родных. И соответственно защита своего коллектива и коллег, с которыми мы работаем", - дополнил Пархомчук.

https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595515689.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, минздрав лнр, луганская народная республика, в мире