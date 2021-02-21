https://ria.ru/20210221/vaktsinatsiya-1598481803.html
В ЛНР стартовал второй этап вакцинации от коронавируса
В ЛНР стартовал второй этап вакцинации от коронавируса
Второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V" стартовал в самопровозглашенной Луганской народной республике в воскресенье,... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T15:25
2021-02-21T15:25
2021-02-21T15:25
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
минздрав лнр
луганская народная республика
в мире
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V" стартовал в самопровозглашенной Луганской народной республике в воскресенье, заявил журналистам первый заместитель министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев.Ранее глава минздрава ЛНР Наталия Пащенко заявила о старте первого этапа вакцинации от коронавируса для отдельных категорий жителей республики. Возможность привиться от коронавируса в ЛНР в первую очередь получили работники сферы здравоохранения, а также отдельные категории сотрудников правоохранительных органов."Стартовал второй этап вакцинации против коронавируса", - сообщил Валиев.По словам заместителя главного врача по поликлинической работе луганской Клиники медицины катастроф Татьяны Кобыляцкой, первыми в воскресенье привились сотрудники МЧС ЛНР и работники здравоохранения.Он уточнил, что сотрудники скорой помощи положительно отнеслись к вакцинации от коронавируса."Есть лица, которые имеют, к сожалению, медотвод, не попадают. Они в некоторой степени расстроены, потому что все хотят тоже вакцинироваться. Потому что это, прежде всего, защита себя, защита родных. И соответственно защита своего коллектива и коллег, с которыми мы работаем", - дополнил Пархомчук.
https://ria.ru/20210201/vaktsinatsiya-1595515689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, минздрав лнр, луганская народная республика, в мире
ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости.
Второй этап вакцинации от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V" стартовал в самопровозглашенной Луганской народной республике
в воскресенье, заявил журналистам первый заместитель министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев.
Ранее глава минздрава ЛНР
Наталия Пащенко заявила о старте первого этапа вакцинации от коронавируса для отдельных категорий жителей республики. Возможность привиться от коронавируса в ЛНР в первую очередь получили работники сферы здравоохранения, а также отдельные категории сотрудников правоохранительных органов.
"Стартовал второй этап вакцинации против коронавируса", - сообщил Валиев.
По словам заместителя главного врача по поликлинической работе луганской Клиники медицины катастроф Татьяны Кобыляцкой, первыми в воскресенье привились сотрудники МЧС ЛНР и работники здравоохранения.
"Мы были одни из первых, кто обратился в министерство по данному вопросу. Вот сегодня работники службы скорой помощи и работники клиники медицины катастроф проходят одними из первых второй этап вакцинации", - рассказал журналистам исполняющий обязанности директора Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЦЭМПМК) Демьян Пархомчук, пришедший на вакцинацию.
Он уточнил, что сотрудники скорой помощи положительно отнеслись к вакцинации от коронавируса.
"Есть лица, которые имеют, к сожалению, медотвод, не попадают. Они в некоторой степени расстроены, потому что все хотят тоже вакцинироваться. Потому что это, прежде всего, защита себя, защита родных. И соответственно защита своего коллектива и коллег, с которыми мы работаем", - дополнил Пархомчук.