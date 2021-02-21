https://ria.ru/20210221/vaktsina-1598519464.html

Северная Македония намерена заказать партию вакцины "Спутник V"

Северная Македония намерена заказать партию вакцины "Спутник V"

Северная Македония закажет партию вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V", заявил в воскресенье премьер Зоран Заев. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T22:53

2021-02-21T22:53

2021-02-21T22:53

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

зоран заев

коронавирусы

александр вучич

воз

скопье

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БЕЛГРАД, 21 фев – РИА Новости. Северная Македония закажет партию вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V", заявил в воскресенье премьер Зоран Заев.Заев в воскресенье посетил город Охрид на западе страны, где рассмотрел с местными властями вопросы борьбы с пандемией COVID-19. Он подтвердил журналистам, что Скопье решило заказать вакцину в России."По всем существующим вакцинам мы сделали заказы и заключили договоры, то есть установили контакты с конечной целью сделать процесс вакцинации непрерывным и продолжить его с предвиденной динамикой", - заявил на брифинге глава правительства Северной Македонии.Иммунизация в республике началась после того, как президент Сербии Александр Вучич 14 февраля передал Заеву половину из 8 тысяч выделенных в дар вакцин от коронавируса производства Pfizer/BioNTech для работников здравоохранения.Власти Северной Македонии ранее подписали договор с китайским производителем вакцины от коронавируса Sinopharm на поставку в феврале 200 тысяч доз, после чего в стране должна начаться массовая прививочная кампания.В Скопье также ожидают в марте поступление от 103 до 170 тысяч доз вакцины AstraZeneca через международный механизм COVAX. Ранее власти двухмиллионной страны подавали заявку в ВОЗ на 700 тысяч препаратов для иммунизации против COVID-19.

https://ria.ru/20210218/vaktsina-1597991942.html

россия

скопье

северная македония

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, зоран заев, коронавирусы, александр вучич, воз, скопье, северная македония, в мире