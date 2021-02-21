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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210221/vaktsina-1598519464.html
Северная Македония намерена заказать партию вакцины "Спутник V"
Северная Македония намерена заказать партию вакцины "Спутник V"
Северная Македония закажет партию вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V", заявил в воскресенье премьер Зоран Заев. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T22:53
2021-02-21T22:53
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
зоран заев
коронавирусы
александр вучич
воз
скопье
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БЕЛГРАД, 21 фев – РИА Новости. Северная Македония закажет партию вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V", заявил в воскресенье премьер Зоран Заев.Заев в воскресенье посетил город Охрид на западе страны, где рассмотрел с местными властями вопросы борьбы с пандемией COVID-19. Он подтвердил журналистам, что Скопье решило заказать вакцину в России."По всем существующим вакцинам мы сделали заказы и заключили договоры, то есть установили контакты с конечной целью сделать процесс вакцинации непрерывным и продолжить его с предвиденной динамикой", - заявил на брифинге глава правительства Северной Македонии.Иммунизация в республике началась после того, как президент Сербии Александр Вучич 14 февраля передал Заеву половину из 8 тысяч выделенных в дар вакцин от коронавируса производства Pfizer/BioNTech для работников здравоохранения.Власти Северной Македонии ранее подписали договор с китайским производителем вакцины от коронавируса Sinopharm на поставку в феврале 200 тысяч доз, после чего в стране должна начаться массовая прививочная кампания.В Скопье также ожидают в марте поступление от 103 до 170 тысяч доз вакцины AstraZeneca через международный механизм COVAX. Ранее власти двухмиллионной страны подавали заявку в ВОЗ на 700 тысяч препаратов для иммунизации против COVID-19.
https://ria.ru/20210218/vaktsina-1597991942.html
россия
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, зоран заев, коронавирусы, александр вучич, воз, скопье, северная македония, в мире

Северная Македония намерена заказать партию вакцины "Спутник V"

22:53 21.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 21 фев – РИА Новости. Северная Македония закажет партию вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V", заявил в воскресенье премьер Зоран Заев.
Заев в воскресенье посетил город Охрид на западе страны, где рассмотрел с местными властями вопросы борьбы с пандемией COVID-19. Он подтвердил журналистам, что Скопье решило заказать вакцину в России.
"По всем существующим вакцинам мы сделали заказы и заключили договоры, то есть установили контакты с конечной целью сделать процесс вакцинации непрерывным и продолжить его с предвиденной динамикой", - заявил на брифинге глава правительства Северной Македонии.
Иммунизация в республике началась после того, как президент Сербии Александр Вучич 14 февраля передал Заеву половину из 8 тысяч выделенных в дар вакцин от коронавируса производства Pfizer/BioNTech для работников здравоохранения.
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Власти Северной Македонии ранее подписали договор с китайским производителем вакцины от коронавируса Sinopharm на поставку в феврале 200 тысяч доз, после чего в стране должна начаться массовая прививочная кампания.
В Скопье также ожидают в марте поступление от 103 до 170 тысяч доз вакцины AstraZeneca через международный механизм COVAX. Ранее власти двухмиллионной страны подавали заявку в ВОЗ на 700 тысяч препаратов для иммунизации против COVID-19.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияЗоран ЗаевКоронавирусыАлександр ВучичВОЗСкопьеСеверная МакедонияВ мире
 
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