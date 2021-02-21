https://ria.ru/20210221/vaktsina-1598514194.html

Кремль прокомментировал сообщение о поставке российской вакцины в Сирию

Кремль прокомментировал сообщение о поставке российской вакцины в Сирию

Россия помогала и будет помогать Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию в СМИ о возможности поставок российской... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T21:03

2021-02-21T21:03

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия помогала и будет помогать Сирии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию в СМИ о возможности поставок российской вакцины в Сирию.Ранее газета New York Times сообщила о поставке в Сирию некоторого количества доз российской вакцины "Спутник V". Как утверждает газета, Израиль согласился профинансировать поставку вакцины для Сирии в качестве платы за освобождение израильтянки, оказавшейся в арабской республике."Россия помогает и будет дальше помогать Сирии", - сказал Песков.Он не стал уточнять детали и оставил без комментариев все нюансы.По данным сирийского госагентства САНА, в минувший четверг состоялся обмен пленными между Сирией и Израилем при посредничестве РФ. Были освобождены из израильских тюрем сирийские заключенные Мухаммад Ахмад Хусейн и Тарек Гадаб аль-Убейдан, а в среду в рамках обмена также была отпущена на свободу активистка Нахаль аль-Мукит в обмен на израильтянку, по ошибке попавшую на сирийскую территорию в провинции Кунейтра.

https://ria.ru/20210220/vaktsiny-1598284623.html

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