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https://ria.ru/20210221/vaktsina-1598485360.html
В Швейцарии не исключают отмену закупки вакцины AstraZeneca
В Швейцарии не исключают отмену закупки вакцины AstraZeneca
Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии не исключает, что страна может выйти из контракта по закупке вакцины AstraZeneca от коронавируса,... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T15:59
2021-02-21T15:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
швейцария
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии не исключает, что страна может выйти из контракта по закупке вакцины AstraZeneca от коронавируса, сообщает газета NZZ am Sonntag со ссылкой на вице-директора офиса Нору Крониг.Данное заявление было сделано на фоне недавней публикации примерного плана поставок вакцин от коронавируса. Как отмечает газета, план не включает вакцину от AstraZeneca. При этом в план включены вакцины Novavax и Curevac, которые пока не подали заявку на регистрацию в стране.Как заявила Крониг, на данный момент вариант с выходом из контракта не рассматривается, однако такая возможность есть, если вакцина не будет одобрена в стране.Процесс одобрения вакцины занимает много времени, так как национальный фармацевтический регулятор Swissmedic запросил дополнительные данные по клиническим испытаниям, проводимым в США, отмечает газета."Пока неясно, что будет с AstraZeneca. Рассматривается вариант о последующей передаче вакцины", - сказала Крониг.Представитель AstraZeneca сообщила газете, что компания готова поставить вакцины, как только регулятор выдаст одобрение.Правительство Швейцарии в октябре прошлого года заключило соглашение с британской фармацевтической компанией AstraZeneca на поставку 5,3 миллиона доз разрабатываемой ею вакцины.В конце прошлого года в стране началась массовая вакцинация от COVID-19. Власти одобрили две вакцины для экстренного использования. Препарат компании Moderna был одобрен институтом Swissmedic 12 января, а 19 декабря прошлого года была одобрена вакцина производства Pfizer/BioNTech.
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/vaktsina-1598311325.html
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коронавирус covid-19, astrazeneca , швейцария, сша

В Швейцарии не исключают отмену закупки вакцины AstraZeneca

15:59 21.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета
Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии не исключает, что страна может выйти из контракта по закупке вакцины AstraZeneca от коронавируса, сообщает газета NZZ am Sonntag со ссылкой на вице-директора офиса Нору Крониг.
Данное заявление было сделано на фоне недавней публикации примерного плана поставок вакцин от коронавируса. Как отмечает газета, план не включает вакцину от AstraZeneca. При этом в план включены вакцины Novavax и Curevac, которые пока не подали заявку на регистрацию в стране.
Как заявила Крониг, на данный момент вариант с выходом из контракта не рассматривается, однако такая возможность есть, если вакцина не будет одобрена в стране.
Процесс одобрения вакцины занимает много времени, так как национальный фармацевтический регулятор Swissmedic запросил дополнительные данные по клиническим испытаниям, проводимым в США, отмечает газета.
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"Пока неясно, что будет с AstraZeneca. Рассматривается вариант о последующей передаче вакцины", - сказала Крониг.
Представитель AstraZeneca сообщила газете, что компания готова поставить вакцины, как только регулятор выдаст одобрение.
Правительство Швейцарии в октябре прошлого года заключило соглашение с британской фармацевтической компанией AstraZeneca на поставку 5,3 миллиона доз разрабатываемой ею вакцины.
В конце прошлого года в стране началась массовая вакцинация от COVID-19. Власти одобрили две вакцины для экстренного использования. Препарат компании Moderna был одобрен институтом Swissmedic 12 января, а 19 декабря прошлого года была одобрена вакцина производства Pfizer/BioNTech.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaШвейцарияСША
 
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