Владельцу "Спортмастер" на Украине запретили работать и выводить капитал
11:37 21.02.2021 (обновлено: 15:55 21.02.2021)
КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd попала в список санкций, введенных указом президента Украины Владимира Зеленского против физических и юридических лиц, компании запретили проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны, говорится в опубликованном на сайте главы государства дополнении к указу.
СНБО Украины в пятницу решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию.
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"Ограничение торговых операций (полный запрет); ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полный запрет); предотвращение вывода капиталов за пределы Украины", — говорится в тексте документа.
Также вводится запрет ввоза продукции сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств.
Кроме того, в список юридических лиц попали EVIRER LTD (ОАЭ), GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Виргинские острова), KLODIUS INVESTMENTS LTD (Виргинские острова), SANDGATE COMMERCE LTD (Виргинские острова), WHPA AVIA LTD (Виргинские острова), "НЗНП Менеджмент", Новошахтинский завод нефтепродуктов, "Фармацевт плюс", "ДонЭкспорт", "ИСС-Софт", "ИндаСофт", "Роузвуд Шиппинг", "Торговый дом "Донские угли", "БИОТЭК", "Гемодженикс, "Медоборудование", "Тосол-Синтез Трейдинг", Севастопольский государственный университет (все — Россия).
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