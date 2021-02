https://ria.ru/20210221/ukraina-1598461632.html

Владельцу "Спортмастер" на Украине запретили работать и выводить капитал

Владельцу "Спортмастер" на Украине запретили работать и выводить капитал

Частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd попала в список санкций, введенных указом президента Украины Владимира... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T11:37

2021-02-21T11:37

2021-02-21T15:55

россия

севастопольский государственный университет

новошахтинский завод нефтепродуктов

владимир зеленский

украина

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155155/29/1551552906_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_c3ace37b486e93f340b78b5459b6a18e.jpg

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd попала в список санкций, введенных указом президента Украины Владимира Зеленского против физических и юридических лиц, компании запретили проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны, говорится в опубликованном на сайте главы государства дополнении к указу.СНБО Украины в пятницу решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию."Ограничение торговых операций (полный запрет); ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полный запрет); предотвращение вывода капиталов за пределы Украины", — говорится в тексте документа.Также вводится запрет ввоза продукции сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств.Кроме того, в список юридических лиц попали EVIRER LTD (ОАЭ), GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Виргинские острова), KLODIUS INVESTMENTS LTD (Виргинские острова), SANDGATE COMMERCE LTD (Виргинские острова), WHPA AVIA LTD (Виргинские острова), "НЗНП Менеджмент", Новошахтинский завод нефтепродуктов, "Фармацевт плюс", "ДонЭкспорт", "ИСС-Софт", "ИндаСофт", "Роузвуд Шиппинг", "Торговый дом "Донские угли", "БИОТЭК", "Гемодженикс, "Медоборудование", "Тосол-Синтез Трейдинг", Севастопольский государственный университет (все — Россия).

https://ria.ru/20210220/sanktsii-1598338642.html

https://ria.ru/20210221/sportmaster-1598439033.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, севастопольский государственный университет, новошахтинский завод нефтепродуктов, владимир зеленский, украина, экономика